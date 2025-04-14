Российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш".

Оккупантам прекратили выплаты. Фото из открытых источников

По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.

Отмечается, что за попытку добиться выплат через прокуратуру россиянам стали угрожать "обнулением" их родных, а на обращение в администрацию российского диктатора Путина не последовало никакой реакции.

"Причины происходящего неизвестны: это очередная ошибка российской бюрократии, или саботаж со стороны командования, или признаки экономического краха. Однако такие случаи фиксируются все чаще", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Статую ему подарил американский бизнесмен Энтони Константино. Памятник Дональду Трампу установили вблизи поля гольфа на территории его резиденции Мар-а-Лаго. Подарок американскому президенту сделал предприниматель и давний сторонник действующего президента США Энтони Константино, член клуба Трампа. Статуя получила название "Монумент неповиновения".