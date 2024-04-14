Буря войны надвигается в Европу: у The Times вышла новая статья о планах Кремля

В Ирландии больше не должны полагаться на географическое положение для защиты от агрессии РФ, страна должна осознавать угрозу, пока не поздно, написала журналист Элисон О'Коннор The Times .

Война в Украине (фото из открытых источников)

Автор отмечает, что когда РФ добьется успехов в Украине, существует опасение, что Путин будет продолжать войну в соседних государствах ЕС. В частности, Польша, Латвия, Литва и Финляндия уже ощутили горячее дыхание агрессии РФ на собственных шеях.

"С тех пор как два года назад Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Опросы общественного мнения тогда показали, что, несмотря на нашу огромную симпатию к Украине, мы не хотели отказываться от своего нейтралитета. Но прямо сейчас отказываться противостоять этой новой реальности и решать , как к ней подготовиться, глупо На этой неделе Украина подверглась серьезному ракетному обстрелу со стороны России, нацеленного на энергетические предприятия. имеют несмотря на риск успеха России", — пишет журналистка.

При этом премьер-министр Варадкар теперь говорит, что наша география и нейтралитет "не защищают нас так, как это было в прошлом, а природа угроз безопасности полностью изменилась".

Еще автор акцентирует на том, как недавно на брифинге в Брюсселе евродепутат Барри Эндрюс высказался о гибридных угрозах и о необходимости провести "очень взрослые, зрелые разговоры".

В то же время Урсула фон дер Ляен намерена сделать усиление обороны центральным элементом собственной попытки переизбрания, отмечает журналист: "ЕС стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы отвечать своим потребностям и амбициям в контексте растущих угроз и вызовов безопасности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие выводы нужно сделать, чего теперь ждать Украине