Бывший депутат Госдумы признал, что оккупанты ударили по детской больнице специально

В очередном наглом заявлении, направленном на оправдание военных преступлений, российский политик и бывший депутат Государственной думы Сергей Марков фактически признал, что российские войска намеренно нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Ракетная атака на "Охмадит" (фото из открытых источников)





Марков, являющийся доверенным лицом президента страны-агрессора Владимира Путина, заявил, что в здании якобы располагался штаб украинских военных.

На кадрах, которые обнародовали очевидцы, хорошо видно, что именно российская ракета разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Согласно фото, ракета не была повреждена средствами ПВО. Удар был точным и целеустремленным.





Украинские власти подтвердили, что в результате удара пострадали дети и медицинский персонал, но точное количество жертв пока не установлено, поскольку их количество продолжает расти

После очередного террористического ракетного удара по Украине, в частности, по Киеву, российские пропагандисты начали распространять информацию, что попадание в жилые дома и детскую больницу "Охматдет" – это якобы последствия работы украинского ПВО, а не российских ударов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ сделала циничное заявление о ракетных обстрелах детской больницы в Киеве. В Минобороны страны-агрессора заявили, что в ответ на попытки ВСУ поразить российскую инфраструктуру, 8 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины.

Кроме того, в Минобороны РФ утверждают, что заявления Киева о том, что Россия умышленно ударила по гражданской инфраструктуре, "не соответствуют действительности". В то же время, аналитики Defence Express категорически опровергают информацию о том, что разрушение больницы "Охматдет" произошло в результате работы украинской ПВО. Как сообщают аналитики, анализ видеоматериалов свидетельствует о том, что удар был преднамеренным. В частности, аналитики отмечают, что на видео видно, как крылатая ракета приближается к цели после выполнения маневра.

