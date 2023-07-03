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Бывший депутат российской Госдумы рассказал, кто удерживает "общак" Путина

Ближайшим другом Путина является олигарх, поделился бывший депутат

сегодня, 19:28
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что больше всего на российского президента Владимира Путина влияет его друг-олигарх Юрий Ковальчук .

Бывший депутат российской Госдумы рассказал, кто удерживает "общак" Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Главный редактор издания "Гордон" Олеся Бацман спросила у российского политика во время интервью , кто содержит "общак" Путина. По словам эксдепутата, Ковальчук, этот олигарх, сегодня ближайший друг лидера россиян.


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"Эта роль – держателя общака – важна тем, что этот человек должен быть достаточно нейтральным. Он не должен на этом зарабатывать напрямую. Он должен быть равноудален, не должен ни с кем быть в конкурентном положении. Поэтому банк "Россия", который есть, собственно, институализацией того же общака, — он не столько бизнес-центр, сколько именно гарант сохранения денег этой группировки", — рассказал политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ набирает полицейских на оккупированные территории. Российское руководство активно готовится к новой авантюре под названием "выборы" на временно оккупированных украинских территориях. Очередную показуху путинский режим запланировал на 10 сентября. Чтобы авантюра не сорвалась, Кремль пытается поспешно укомплектовать оккупационные органы внутренних дел на захваченных территориях Украины для обеспечения полицейского сопровождения в день проведения так называемых "выборов".

Замминистра отметила, что проведение оккупантами фейковых "выборов" на временно захваченных территориях является нарушением норм международного права. Маляр отметила, что результаты "выборов" не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей. Отметим, российские власти, несмотря на разворачивающееся украинское контрнаступление, официально назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины.
 



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