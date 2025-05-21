Бывший министр обороны РФ вдвое увеличил свою личную охрану (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу усилил меры безопасности, увеличив количество охранников до 15 человек. По сообщению Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, такое решение он принял из-за опасений "внутренних врагов".
Сергей Шойгу (фото из открытых источников)
Согласно информации, полученной от источника канала, с осени 2024 года Шойгу почти вдвое расширил личную охрану. Пока его постоянно сопровождают 15 охранников, за исключением случаев, когда он находится в Кремле.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу сделал циничное заявление о "подготовке к оккупации" Украины. Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что развертывание миротворческого контингента в Украине под эгидой так называемой "коалиции желающих" может стать причиной Третьей мировой войны. По его словам, Москва сочтет такие силы "законными военными целями", сообщают российские СМИ.
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