Бывший министр обороны РФ вдвое увеличил свою личную охрану (ФОТО)

Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу усилил меры безопасности, увеличив количество охранников до 15 человек. По сообщению Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, такое решение он принял из-за опасений "внутренних врагов".

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Согласно информации, полученной от источника канала, с осени 2024 года Шойгу почти вдвое расширил личную охрану. Пока его постоянно сопровождают 15 охранников, за исключением случаев, когда он находится в Кремле.

"Причем защита, как утверждается, не от 'внешних врагов', а от 'внутренних'. Кого уже подразумевает под ними Шойгу, который сейчас в опале у Путина и вызывает пристальный интерес следователей — вопрос крайне интересный", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу сделал циничное заявление о "подготовке к оккупации" Украины. Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что развертывание миротворческого контингента в Украине под эгидой так называемой "коалиции желающих" может стать причиной Третьей мировой войны. По его словам, Москва сочтет такие силы "законными военными целями", сообщают российские СМИ.

"Откуда придут эти 'миротворцы'? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая во многом началась из-за этой угрозы — развертывания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", — заявил Шойгу.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ выразил мнение, что государства, намеренные направить свои контингенты в Украину, якобы имеют скрытые мотивы.