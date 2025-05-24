Цель № 1: где вторую ночь подряд в РФ сильные взрывы

В российском Ельце Липецкой области неопознанные дроны снова атаковали завод "Энергия". Об этом говорится в местных пабликах. Россияне пишут, что ВСУ вторую ночь подряд пытаются массово атаковать беспилотниками город Елец РФ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Якобы над промзоной города всю ночь пытались сбить дроны. Местные жители сообщают о громких взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены.

Также жители Ельца сообщили, что вновь атакованный завод "Энергия" – производитель аккумуляторов и батарей и поставщик Минобороны РФ.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что в российском городе Елец в ночь на 23 мая беспилотники атаковали завод аккумуляторов, возникли пожары. В частности, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Глава ЦПД подтвердил, что атакован "важный завод" российского ВПК.

Данное предприятие производит: аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники; литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов; электрохимические конденсаторы: применяются для нужд Министерства обороны РФ; светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

"Энергия" является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал", — отметил Коваленко.



