logo

BTC/USD

104376.62

ETH/USD

2519.49

LTC/USD

101.45

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Цели Путина в войне против Украины оказались большими: что еще хочет РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Цели Путина в войне против Украины оказались большими: что еще хочет РФ

Путин рассчитывает на поддержку Китая, впрочем, похоже Си не заинтересованы в продолжении масштабной войны

сегодня, 09:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Китая Си Цзиньпин ездил по России на мероприятия по случаю 9 мая и провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По всей видимости, во время встречи китайский лидер мог выдвинуть Кремлю определенные условия, отметил руководитель Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

Цели Путина в войне против Украины оказались большими: что еще хочет РФ

Война в Украине

По его словам, Китай, невзирая на свою позицию, не заинтересован в продолжении конфликта, однако и не стремится оказывать поддержку Украине. По его словам, Си Цзиньпин вряд ли будет оказывать серьезное давление на Путина, хотя может намекнуть на необходимость перемен.

Политик добавил, что ключевой вопрос состоит в том, сможет ли Путин уступить собственный его ради договоренностей или продолжит реализовывать собственные амбиции.

"Мы понимаем, что стратегические цели Кремля не изменились. Россияне не хотят оккупировать все территории, незаконно вписавшие в свою конституцию. Стратегическая цель – покорить себе Украину и все постсоветские республики, лидеры которых прибыли в Россию", – заметил Павел Латушко.

Он считает, что если бы все соседние государства единогласно заявили о необходимости остановить конфликт, Путин был бы вынужден пойти на уступки.

Латушко также отметил, что позиция Китая строится на экономических интересах. Пекину выгодна слабая Россия, ведь это позволяет покупать энергоресурсы по сниженной цене. Однако в то же время Китай стремится сохранить торговые отношения с США и завоевать новые рынки для сбыта товаров.

По словам эксперта, Пекин будет действовать прагматично: поддержка слабой России позволяет покупать дешевые ресурсы, но для реализации товаров нужны стабильные рынки, в том числе американский.

"Все сводится к тому, что Китай – не сторонник финансирования войны и поддержки Путина. Скорее всего, он будет склонять его к окончанию конфликта", – подытожил Латушко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Си дал Путину добро на эскалацию в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/
Теги:

Новости

Все новости