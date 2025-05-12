Цели Путина в войне против Украины оказались большими: что еще хочет РФ

Президент Китая Си Цзиньпин ездил по России на мероприятия по случаю 9 мая и провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По всей видимости, во время встречи китайский лидер мог выдвинуть Кремлю определенные условия, отметил руководитель Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

Война в Украине

По его словам, Китай, невзирая на свою позицию, не заинтересован в продолжении конфликта, однако и не стремится оказывать поддержку Украине. По его словам, Си Цзиньпин вряд ли будет оказывать серьезное давление на Путина, хотя может намекнуть на необходимость перемен.

Политик добавил, что ключевой вопрос состоит в том, сможет ли Путин уступить собственный его ради договоренностей или продолжит реализовывать собственные амбиции.

"Мы понимаем, что стратегические цели Кремля не изменились. Россияне не хотят оккупировать все территории, незаконно вписавшие в свою конституцию. Стратегическая цель – покорить себе Украину и все постсоветские республики, лидеры которых прибыли в Россию", – заметил Павел Латушко.

Он считает, что если бы все соседние государства единогласно заявили о необходимости остановить конфликт, Путин был бы вынужден пойти на уступки.

Латушко также отметил, что позиция Китая строится на экономических интересах. Пекину выгодна слабая Россия, ведь это позволяет покупать энергоресурсы по сниженной цене. Однако в то же время Китай стремится сохранить торговые отношения с США и завоевать новые рынки для сбыта товаров.

По словам эксперта, Пекин будет действовать прагматично: поддержка слабой России позволяет покупать дешевые ресурсы, но для реализации товаров нужны стабильные рынки, в том числе американский.

"Все сводится к тому, что Китай – не сторонник финансирования войны и поддержки Путина. Скорее всего, он будет склонять его к окончанию конфликта", – подытожил Латушко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Си дал Путину добро на эскалацию в Украине.



