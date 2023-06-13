Цели «СВО» меняются: Путин вновь попытался объяснить, почему нужно продолжать войну

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин снова попытался объяснить цели так называемой "специальной военной операции". Российский диктатор заявил, что цели, которые так активно продвигала пропаганда, меняются, однако в тот же момент остаются теми же самыми. Как передает портал "Комментарии", такое заявление российского диктатора цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Однако почти сразу же Владимир Путин добавил, что в целом они (Ред. –цели) остаются теми же.
Хозяин Кремля диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".
Стоит отметить, перед началом полномасштабного вторжения в Украину Путин записал обращение, в котором заявил о начале "специальной военной операции". Во время него российский диктатор сообщил, что армия РФ будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.
Однако с самого начала все "цели" не были достигнуты, армия РФ провалила свое наступление. Путин и ряд других высокопоставленных чиновников РФ постоянно придумывают новые цели для продолжения ведения войны против Украины.
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