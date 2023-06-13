Цели «СВО» меняются: Путин вновь попытался объяснить, почему нужно продолжать войну

Президент России Владимир Путин снова попытался объяснить цели так называемой "специальной военной операции". Российский диктатор заявил, что цели, которые так активно продвигала пропаганда, меняются, однако в тот же момент остаются теми же самыми. Как передает портал "Комментарии", такое заявление российского диктатора цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Цели "спецоперации" меняются в соответствии с текущей ситуацией", — говорится в заявлении.

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Однако почти сразу же Владимир Путин добавил, что в целом они (Ред. –цели) остаются теми же.

Хозяин Кремля диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".

Стоит отметить, перед началом полномасштабного вторжения в Украину Путин записал обращение, в котором заявил о начале "специальной военной операции". Во время него российский диктатор сообщил, что армия РФ будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

Однако с самого начала все "цели" не были достигнуты, армия РФ провалила свое наступление. Путин и ряд других высокопоставленных чиновников РФ постоянно придумывают новые цели для продолжения ведения войны против Украины.

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