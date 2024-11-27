Центробанк РФ готовит радикальное решение: о чем речь

Российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.

Рубль продолжает падать. Фото из открытых источников

Сообщается, что на заседании в декабре ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23%, а в феврале – до 25%.

Отмечается, что настроения российских банков заметно изменились за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Рост цен за 12-18 ноября в России ускорился до 0,37% и вошел в топ-3 за последние два года. За неполные три недели ноября инфляция в РФ набрала 0,79% и превысила цифру за весь октябрь (0,75%), а также за август и сентябрь вместе взятые (0,2% и 0,48% соответственно).

Как пишут СМИ, если перечислить текущие темпы роста цен на годовые, это дает инфляцию в 12-13%. Кроме того, рекордно выросли инфляционные ожидания российского бизнеса. Согласно опросу ЦБ, повысить цены в ближайшие три месяца планируют около половины ритейлеров и каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.