Как сообщил основатель международного сообщества InformNapalm Роман Бурко, местные жители Курской области передали сообществу видео с фиксацией радиотрансляции на чеченском языке, которая происходит ежесуточно несколько раз в день.

Курская область

Как отметил Бурко, такие трансляции покрывают всю территорию Курщины и ориентированы на чеченцев из подразделения "Ахмат", которые находятся в тылу российских подразделений Курщины.

"В этих трансляциях чеченцам предлагают вознаграждение за информацию о местах дислокации российских подразделений и особенно срочников, а также им напоминают, что скрывающийся за их спинами в Курске генерал-клоун Апты Алаудинов уже неоднократно предал их собратьев, заявив, что тот, кто попал в плен в ВСУ – не чеченец и его не будут обменивать", — рассказал Бурко.

По его словам, чеченцам предлагают за вознаграждение помочь ВСУ и проверить, как будет вести себя в плену сам генерал Апты Алаудинов.

"Такие радиотрансляции уже принесли определенные результаты и способствовали получению информации о местоположении российских морпехов. Пока генерала Алаудинова не сдали, но так много говорит лишнего, что все еще впереди", — отметил Бурко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на октябрьские казни украинских военных в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе десантно-штурмовые бригады, организовали операцию против личного состава 155-й бригады российской морской пехоты, обвиненных в жестоких преступлениях. Украинские десантники устраивали засады и уничтожили российских морпехов, убивающих украинских пленных.



