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Ткачик Олеся
Как сообщил основатель международного сообщества InformNapalm Роман Бурко, местные жители Курской области передали сообществу видео с фиксацией радиотрансляции на чеченском языке, которая происходит ежесуточно несколько раз в день.
Курская область
Как отметил Бурко, такие трансляции покрывают всю территорию Курщины и ориентированы на чеченцев из подразделения "Ахмат", которые находятся в тылу российских подразделений Курщины.
По его словам, чеченцам предлагают за вознаграждение помочь ВСУ и проверить, как будет вести себя в плену сам генерал Апты Алаудинов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на октябрьские казни украинских военных в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе десантно-штурмовые бригады, организовали операцию против личного состава 155-й бригады российской морской пехоты, обвиненных в жестоких преступлениях. Украинские десантники устраивали засады и уничтожили российских морпехов, убивающих украинских пленных.
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