Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие", в народе нет понимания, что курс, который определил Путин, правильный. Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, западные эксперты сомневаются в достоверности таких данных из-за страха респондентов. Об этом говорится в материале The Times.
Парад Победы. Фото: из открытых источников
Так журналисты пообщались с гражданами России, которые согласились говорить на условиях анонимности.
Так политолог Кирилл Рогов говорит, что люди знают, что идти воевать – это сознательное финансовое решение. При этом среди россиян нет ощущения, что это великий акт героизма от имени страны.
27-летний ученый Александр говорит, что чувствует "вечную вину" за действия России. День победы для него — больше не о памяти, а о стыде.
Журналисты отмечают, Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие". В то же время власть милитаризирует молодежь: в 2024 году удвоен бюджет "Юнармии", несмотря на финансовые трудности.
Социолог Марина наблюдает рост апатии, даже среди бывших антивоенных россиян.
На примере провинций видно, как меняется отношение россиян к войне: когда-то собирали средства и плели сетки — теперь о событиях даже не помнят. Пропагандистские показы — пустые. На войне зарабатывают: ее называют "командировкой".
Читайте также на портале "Комментарии" — какой "подарок" Трамп может сделать Путину, чтобы тот смягчил позицию на переговорах.
Новости