Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие", в народе нет понимания, что курс, который определил Путин, правильный. Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, западные эксперты сомневаются в достоверности таких данных из-за страха респондентов. Об этом говорится в материале The Times.

Парад Победы. Фото: из открытых источников

Так журналисты пообщались с гражданами России, которые согласились говорить на условиях анонимности.

Так политолог Кирилл Рогов говорит, что люди знают, что идти воевать – это сознательное финансовое решение. При этом среди россиян нет ощущения, что это великий акт героизма от имени страны.

27-летний ученый Александр говорит, что чувствует "вечную вину" за действия России. День победы для него — больше не о памяти, а о стыде.

"В моем детстве День победы был праздником ветеранов. Теперь это главный день пропаганды", – рассказал мужчина.

Журналисты отмечают, Владимир Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие". В то же время власть милитаризирует молодежь: в 2024 году удвоен бюджет "Юнармии", несмотря на финансовые трудности.

Социолог Марина наблюдает рост апатии, даже среди бывших антивоенных россиян.

"Люди осознают, что они ни на что не могут повлиять... поэтому они решили, что не стоит об этом думать", — добавила социолог.

На примере провинций видно, как меняется отношение россиян к войне: когда-то собирали средства и плели сетки — теперь о событиях даже не помнят. Пропагандистские показы — пустые. На войне зарабатывают: ее называют "командировкой".

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