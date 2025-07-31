В России нарастают экономические проблемы. Из-за значительного увеличения цен на продукты питания Кремль пытается ввести ручное управление. Такие решения создают риски углубления кризиса, а не его разрешения.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Минсельхоз РФ разработал законопроект, который обяжет производителей и торговые сети заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами на базовые продукты – овощи, молоко, яйца, масло и т.п. Также могут ввести более жесткий сценарий — установление государством минимального и максимального ценового предела. Его также рассматривают должностные лица РФ.

В Центре отметили, что ранее министерство торговли РФ инициировало ограничение только на "борщовый набор". Цены на эти продукты, как напомнили в ЦПД, весной выросли на 56-280%.

"Однако такие действия не решают глубинные экономические проблемы. Фактически Москва возвращается к советской модели "ручного управления": вместо реформ — попытки административного контроля над ценами. Это не останавливает инфляцию, а лишь создает риски дефицита, тенизации рынка и усиления экономической нестабильности", — убеждены аналитики Центра.

Отмечают, что на фоне роста расходов на войну и оборонную промышленность, Кремль выбирает знакомый инструментарий — ограничение и видимость контроля. В ЦПИ убеждены, пока Кремль не остановит захватническую войну в Украине, кризисные явления в российской экономике будут только нарастать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия платит высокую цену за решение Путина. Война против Украины привела к значительным проблемам в России.



