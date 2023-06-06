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Член партии Путина назвал подрыв дамбы в Украине военным преступлением

Депутат Госдумы России согласился с тем, что подрыв Каховской ГЭС является военным преступлением.

сегодня, 18:18
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Автор:

Slava Kot

Член партии "Единая Россия" Евгений Попов заявил, что подрыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции в Украине является военным преступлением. Несмотря на это, депутат возразил, что к таким действиям причастна Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Член партии Путина назвал подрыв дамбы в Украине военным преступлением

Депутат Госдумы Евгений Попов. Фото из открытых источников

Российский депутат Евгений Попов во время эфира BBC Radio 4 World At One утверждал, что Украина получит преимущество из-за поврежденной дамбы, ведь Россия эвакуирую из региона 22 тыс. человек. Журналисты спросили, признает ли Попов, если будет доказано, что за взрывами стоит Россия, совершившая военное преступление. Россиянин резко обвинил Зеленского.


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"Я уверен, что это военное преступление совершил украинский режим, совершил Зеленский", — утверждает россиянин.

Евгений Попов повторил нарративы российской пропаганды по поводу российских атак.

"Нам не нужно это делать. Мы не атакуем гражданскую инфраструктуру. Украинский режим будет привлечен к ответственности за это военное преступление", — сказал Евгений Попов и добавил, что "наши мирные жители в беде".

Несмотря на слова Попова, Украина и международное сообщество неоднократно фиксировало удары российских войск по гражданской инфраструктуре. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС и указал, что россияне постоянно обещают "интегрировать" украинцев в РФ, однако на самом деле убивают и оставляют их без дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель Алексей Арестович назвал две причины подрыва Каховской ГЭС



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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