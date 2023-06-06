Член партии Путина назвал подрыв дамбы в Украине военным преступлением

Член партии "Единая Россия" Евгений Попов заявил, что подрыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции в Украине является военным преступлением. Несмотря на это, депутат возразил, что к таким действиям причастна Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Депутат Госдумы Евгений Попов. Фото из открытых источников

Российский депутат Евгений Попов во время эфира BBC Radio 4 World At One утверждал, что Украина получит преимущество из-за поврежденной дамбы, ведь Россия эвакуирую из региона 22 тыс. человек. Журналисты спросили, признает ли Попов, если будет доказано, что за взрывами стоит Россия, совершившая военное преступление. Россиянин резко обвинил Зеленского.

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"Я уверен, что это военное преступление совершил украинский режим, совершил Зеленский", — утверждает россиянин.

Евгений Попов повторил нарративы российской пропаганды по поводу российских атак.

"Нам не нужно это делать. Мы не атакуем гражданскую инфраструктуру. Украинский режим будет привлечен к ответственности за это военное преступление", — сказал Евгений Попов и добавил, что "наши мирные жители в беде".

Несмотря на слова Попова, Украина и международное сообщество неоднократно фиксировало удары российских войск по гражданской инфраструктуре. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС и указал, что россияне постоянно обещают "интегрировать" украинцев в РФ, однако на самом деле убивают и оставляют их без дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель Алексей Арестович назвал две причины подрыва Каховской ГЭС