Что будет делать Путин после окончания горячей фазы войны: назван сценарий

Даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп займёт на переговорах недружественную по отношению к России позицию, кремлевский диктатор Владимир Путин предпочтёт с ним не конфликтовать, считает российские оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Трамп и Путин

По его мнению, виновным российская пропаганда объявит американский политический мейнстрим, "западные элиты". Трампа пропагандисты будут изображать скорее как того, кто просто "не справился", — того, кого эти элиты "подмяли под себя", добавил россиянин.

Он считает, что на третий год изнурительной войны Путину выгоднее иметь Трампа в качестве потенциального союзника — даже если он "пока не справляется", — чем записать его во враги.

"Если произойдёт последнее, российский правящий класс окончательно лишится надежды. Это недопустимо, потому что парализует волю. Госаппарат и без того функционирует не слишком эффективно, а уж если он окончательно утратит веру в конечный успех, то ты его вообще работать не заставишь", — говорит Галлямов.

По его мнению, если нынешнее российское наступление окончательно захлебнётся, Путину придётся уступить давлению Трампа. В конце концов, добавляет Галлямов, у будущего американского президента есть мощные козыри — увеличение поставок оружия Украине, а также обрушение цен на углеводороды.

"Противопоставить этому Путину нечего. В отличие от Байдена Трамп равнодушен к судьбам украинцев, поэтому угрозы России взвинтить градус противостояния в Украине его не пугают. Да хоть обстреляйтесь там своим "Орешником", — считает российский эксперт.

Надо понимать, говорит он, что война сжирает ресурсы Путина, а не Трампа, поэтому новый американский президент может не спешить, ведь подгорает не у него, а у Путина.

"Что будет дальше — после завершения горячей фазы российско-украинского конфликта? Чтобы компенсировать уступку Америке, Путин резко увеличит активность в Европе. Про противостояние с США как бы забудут, вместо этого будут говорить о "конфликте с НАТО". Европа — это ведь НАТО", — говорит Галлямов.

По его мнению, упор будет сделан на "гибридную войну". Российская агентура будет рвать у европейцев кабели, организовывать взрывы, пожары, пытаться спровоцировать столкновения с мигрантами и так далее. Это поможет российскому президенту создать ощущение, что "ничего ещё не закончено" и "борьба продолжается". Плюс, добавляет эксперт, таким образом Путин хочет размыть то, что целей "СВО" не удалось достигнуть, потому, что РФ борется не с Украиной, а НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин решил отказаться от мирных переговоров.



