Что будет делать Путин после окончания горячей фазы войны: назван сценарий

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Ткачик Олеся
Даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп займёт на переговорах недружественную по отношению к России позицию, кремлевский диктатор Владимир Путин предпочтёт с ним не конфликтовать, считает российские оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Трамп и Путин
По его мнению, виновным российская пропаганда объявит американский политический мейнстрим, "западные элиты". Трампа пропагандисты будут изображать скорее как того, кто просто "не справился", — того, кого эти элиты "подмяли под себя", добавил россиянин.
Он считает, что на третий год изнурительной войны Путину выгоднее иметь Трампа в качестве потенциального союзника — даже если он "пока не справляется", — чем записать его во враги.
По его мнению, если нынешнее российское наступление окончательно захлебнётся, Путину придётся уступить давлению Трампа. В конце концов, добавляет Галлямов, у будущего американского президента есть мощные козыри — увеличение поставок оружия Украине, а также обрушение цен на углеводороды.
Надо понимать, говорит он, что война сжирает ресурсы Путина, а не Трампа, поэтому новый американский президент может не спешить, ведь подгорает не у него, а у Путина.
По его мнению, упор будет сделан на "гибридную войну". Российская агентура будет рвать у европейцев кабели, организовывать взрывы, пожары, пытаться спровоцировать столкновения с мигрантами и так далее. Это поможет российскому президенту создать ощущение, что "ничего ещё не закончено" и "борьба продолжается". Плюс, добавляет эксперт, таким образом Путин хочет размыть то, что целей "СВО" не удалось достигнуть, потому, что РФ борется не с Украиной, а НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин решил отказаться от мирных переговоров.
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