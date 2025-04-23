Говоря о войне в Украине и России многие аналитики связывают важные события, которые якобы должны произойти к 9 мая. Что можно ожидать от России на параде 9 мая? Какую "победу" Путин может продать россиянам 9 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучи мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мы имеем треугольник "Россия-Иран-Северная Корея"

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV" заявил, что на параде, который запланирован в Москве на 9 мая, РФ может продемонстрировать вооружение, которое она создает вместе с другими странами.

"Вроде бы, грузовики с "шахедами" будут, но посмотрим, чем воюет Российская Федерация. Воюет ракетами корейскими, корейскими баллистическими ракетами, дронами иранскими или китайскими. Конечно, не жалеет свой личный состав", — сказал Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что проблема состоит не в том, что в корейских ракетах есть американские или корейские детали, а в том, что в корейских ракетах есть интеллектуальная собственность РФ. То есть, два государства фактически объединили усилия, чтобы создать качественное оружие. Эксперт добавил, что то же самое касается взаимодействия РФ с Ираном.

"То есть, мы имеем треугольник "Россия-Иран-Северная Корея", который создает все больше образцов вооружения. И это угроза не просто для Украины, это угроза для азиатского региона, для других регионов. Но пока еще мировое общество не видит этой проблемы. Они думают, что война пока еще происходит в Украине", — сказал эксперт.

Россиянам до 9 мая не удастся осуществить масштабный прорыв

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью изданию "Обозреватель" высказал мнение, что есть большие сомнения относительно того, что российской захватнической армии до 9 мая удастся осуществить масштабный прорыв на каком-то из участков фронта или существенно продвинуться.

По его словам, если оперировать информацией из открытых источников, то резервов для того, чтобы осуществить масштабный прорыв на Харьковщине, Сумщине, Херсонщине или существенно продвинуться на Покровском направлении, в РФ не заметно.

них есть огромная сила. Таких данных нет. Да, наша разведка, ГУР, западные разведки должны сказать свое мнение, но пока таких возможностей я не вижу. Однако они давят везде – хаотично, чуть больше, чуть меньше. Но о спрятанных ресурсах данных нет", — пояснил эксперт. "Да, вблизи Сумщины есть 60 тысяч российских войск, но их уже перебрасывают на другие направления. То есть нельзя сказать, что где-то у

В то же время, говорит он, есть кое-что, что российский диктатор Владимир Путин может подать как "победу" в своей речи 9 мая. Эксперт намекнул на предложении США признать Крым российским, заставить Украину изъять Крым из украинской Конституции "Путин может рассматривать как огромную-огромную победу".

"Плюс ему предлагают возобновление торговли газом на европейском рынке, восстановление нефтяных потоков. Американцы также рассматривают украинскую газотранспортную систему и так далее. В таком случае Путин может сказать: мы достигли своей цели, мы остановили Украину от членства в НАТО, заставили признать Крым российским. А остальное, как я понимаю, его не интересует. Но это диктатор, а потому никто не знает, что творится у него в голове", — добавил экс-сотрудник СБУ.

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