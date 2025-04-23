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Кравцев Сергей
Говоря о войне в Украине и России многие аналитики связывают важные события, которые якобы должны произойти к 9 мая. Что можно ожидать от России на параде 9 мая? Какую "победу" Путин может продать россиянам 9 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучи мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV" заявил, что на параде, который запланирован в Москве на 9 мая, РФ может продемонстрировать вооружение, которое она создает вместе с другими странами.
Эксперт подчеркнул, что проблема состоит не в том, что в корейских ракетах есть американские или корейские детали, а в том, что в корейских ракетах есть интеллектуальная собственность РФ. То есть, два государства фактически объединили усилия, чтобы создать качественное оружие. Эксперт добавил, что то же самое касается взаимодействия РФ с Ираном.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью изданию "Обозреватель" высказал мнение, что есть большие сомнения относительно того, что российской захватнической армии до 9 мая удастся осуществить масштабный прорыв на каком-то из участков фронта или существенно продвинуться.
По его словам, если оперировать информацией из открытых источников, то резервов для того, чтобы осуществить масштабный прорыв на Харьковщине, Сумщине, Херсонщине или существенно продвинуться на Покровском направлении, в РФ не заметно.
В то же время, говорит он, есть кое-что, что российский диктатор Владимир Путин может подать как "победу" в своей речи 9 мая. Эксперт намекнул на предложении США признать Крым российским, заставить Украину изъять Крым из украинской Конституции "Путин может рассматривать как огромную-огромную победу".
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