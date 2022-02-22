Что написано в договоре Путина с ОРДЛО

Путин подписал указ о признании независимыми "ЛДНР". Появились детали договора между Российской Федерацией и ОРДЛО. Об этом пишут российское СМИ. Основные пункты договоров между Россией и "ЛНР" и "ДНР":

Путин - фото из открытых источников





- общая оборона;



- совместная охрана "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР";

- право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;

- признание документов, которые выдают государственные органы всех сторон;

- Россия берет на себя поддержание финансовой и банковой систем "ДНР" и "ЛНР".

- Платежным средством на территории "ДНР" и "ЛНР" является рубль.

Договор между РФ и "ЛДНР" заключен на 10 лет.





Напомним, 21 февраля Путин провел внезапное заседание Совбеза РФ. Аккурат под это заседание главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" обратились к нему с просьбой признать "республики". В процессе самого заседания аналогичные призывы высказали его члены. Путин пока взял паузу. О чем свидетельствует такое развитие событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. След за признанием т.н. "ЛДНР" Россия может начать активную риторику по поводу "защиты соотечественников" на территории псевдореспублик Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что сегодняшнее заседание российского Совбеза стало новой вехой в эскалации ситуации на Донбассе. "С моей точки зрения, мы видим желание Путина продемонстрировать, что Россия готова идти дальше, расширяя свое влияния. При этом она будет ожидать решения Запада. Как по мне, процесс признания и предоставления помощи самопровозглашенным республикам РФ разбила на несколько технологических составляющих. И будет пытаться их воплощать в жизнь максимально последовательно и в собственных интересах", – отмечает эксперт. Он предполагает, что след за признанием т.н. "ЛДНР" Россия может начать активную риторику по поводу "защиты соотечественников" на территории псевдореспублик. Однако не включит их в свой состав, поскольку такое развитие событий однозначно приведет к санкциям со стороны Запада. А так называемое признание так называемых "ЛДНР" открывает РФ простор для торга с представителями Запада. И она будет эту возможность максимально использовать.



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