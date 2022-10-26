Что происходит с РФ – какая цель бредовых заявлений о «десатанизации» Украины и «грязной бомбе»

В захваченном россиянами Мариуполе провели так называемый крестный ход вокруг меткомбината "Азовсталь", чтобы "изгнать демонов". Об этом в своем Телеграме сообщил Мариупольский горсовет, работающий в данный момент дистанционно. И это всё на фоне представителей Совбеза РФ, которые начали вбрасывать меседжи о необходимости "десатанизации" Украины. Тем временем продолжается российская истерика о якобы намерении Украины применить "грязную бомбу". Очередной телефонный созвон по этому поводу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу устроил с индийским коллегой, а также с китайским. По данным украинской разведки, происходит не только психологическая, но и геополитическая операция, ориентированная на внешний мир с целью заставить украинцев принять факт оккупации и вести переговоры с агрессором. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украина должна использовать подобные идеологические упражнения, чтобы убеждать мир в том, что нынешний российский режим не может быть партнером по переговорам

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко поясняет:

"Русская православная церковь является одним из идеологических костылей, на которые опирается путинский режим. Для тех россиян, которым непонятные лозунги "денацификации" и "демилитаризации", придумали новую цель войны России против Украины – "десатанизация". Учитывая, что россиянам трудно понять, почему украинцы борются за свою свободу и не хотят "братской" помощи от РФ, проще всего объяснить это наличием неких тоталитарных сект. При этом сама Россия всё больше скатывается в пропасть мракобесия и идеи РПЦ всё меньше имеют общего с православием".

На самом деле, продолжает эксперт, вымысел о "десатанизации" свидетельствует о нехватке идей для обоснования того, почему рядовые россияне должны ехать из Челябинска или Вологды – воевать в Украину. Это подтверждение идеологического краха, уверен Артем Филипенко.

Впрочем, отмечает он, на часть россиян подобная "аргументация" подействует, но трупы мобилизованных будут значительно лучшим контраргументом.

"Я считаю, что Украина должна использовать подобные идеологические упражнения (в том числе ядерный шантаж, угрозы применения "грязной бомбы", заранее обвиняя в этом нашу страны), чтобы убеждать мир в том, что нынешний российский режим не может быть партнером по переговорам. Что страна, политики которой употребляют подобные параноидальные аргументы, не заслуживает уважения. Что православный фундаментализм – не лучше других видов фундаментализма", – констатирует эксперт.

Весь цивилизованный мир видит, что и себя представляет нынешняя Россия

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, страна-агрессор подобными заявлениями и действиями пытается расширить "красные линии". Получить возможность действовать еще неадекватнее, чем сейчас.

"То, что делает РФ, обстреливая мирные города, пытаясь их заморозить с помощью целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре, по энергообъектам, теплосетям – это ненормально. Но, чтобы и дальше вести такие ненормальные действий, необходимо их как-то оправдывать. И "десатанизация" – это элемент того же плана, что и "грязная бомба". Такие дикие заявления, по мнению руководства России, каким-то образом могут оправдать их собственные дикие действия против Украины", – поясняет эксперт.

Он уверен, что десакрализция, дегуманизация Украины со стороны РФ будет продолжаться. Чтобы, как минимум, продолжать бить по гражданским, по объектам критической инфраструктуры. А как максимум – развязать себе руки для новых диких действий.

"Но такие "оправдания" могут сработать лишь на внутреннего потребителя, – отмечает Николай Спиридонов. – Весь цивилизованный мир видит, что и себя представляет нынешняя Россия. Недаром ее уже не раз предупредили, что "повесить" на Украину гипотетическое использование оружия массового поражения или тот же подрыв дамбы Каховской ГЭС не получится. И что РФ, решись она на такие шаги, придет быстрый и более чем болезненный ответ".

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