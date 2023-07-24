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Что стало самым большим страхом россиян – опрос

Главным фактором тревожности в докладе названа атака беспилотников на Москву 30 мая

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Диверсионная деятельность стала самым большим страхом россиян в апреле-июне 2023 года. Страх от деятельности диверсантов возглавляет список страхов граждан РФ уже второй квартал подряд. При этом, он вырос в два раза по сравнению с прошлым периодом. Как передает портал "Комментарии", об этом отмечают авторы рейтинга "Национальный индекс тревожностей. КРОС".

Что стало самым большим страхом россиян – опрос

Страх россиян. Фото: из открытых источников

Авторы строят свои оценки на основе анализа новостей и реакции социальных сетей на них.


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Также в пятерку вошли вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" (его авторы называют кризисом 23-24 июня), пожары и наводнения, контрнаступление ВСУ и рост ядерной угрозы. Другими угрозами россияне также назвали проблемы отравления алкоголем и вопросы призыва и мобилизации.

Главным фактором тревожности в докладе названа атака беспилотников на Москву 30 мая. Страх усилили взрыв второго апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, атака дронов на Кремль третьего мая, покушение на депутата Госдумы Захара Прилепина шестого мая, рейд "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородскую область 22–23 мая, а также атаки дронов по Крыму, Подмосковью, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Тульской областям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.cros.ru/upload/iblock/b7d/mrx4cnuzj270i6the6dxk8cuu9n3h6ic/indeks3.pdf
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