Что такого сказал Моди Путину, что заставил его злиться и ерзать на стуле

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заставил диктатора Владимира Путина сердиться и ерзать на стуле, потому что кто-то в его присутствии говорил правду, хоть и закамуфлированную восточными лестями, отметила журналист Татьяна Высоцкая.
Моди и Путин
В частности, Моди поздравил "дорогого друга" с блестящей победой на президентских выборах, порадовался их 17-й встрече за последние 10 лет, и вдруг начал говорить такое, что в присутствии Путина, ему в лицо никто говорить не решается.
Нарендра Моди сказал, что очень рад вчерашнему разговору в личной резиденции Путина, длившейся пять часов "в домашней обстановке". В частности – разговоре по Украине, который состоялся в открытом ключе, и стороны "с уважением относились к мнению друг друга и спокойно разговаривали".
И тут, говорит Высоцкая, началось то, что заставило Путина разозлиться, что было видно по выражению его лица и выразительным гримасам.
По словам Высоцкой, это – явная отсылка на вчерашний обстрел "Охматдета". Она добавила, что после этих слов Путин изменился в лице.
Кроме того, Моди сказал, что вчера он с Путиным пришел к согласию, что надо "любым образом установить мир", и что теперь Индия "надеется на будущее" и готова помогать в этом процессе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему на самом деле Моди уехал на встречу с Путиным.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!