logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Что такого сказал Моди Путину, что заставил его злиться и ерзать на стуле
commentss НОВОСТИ Все новости

Что такого сказал Моди Путину, что заставил его злиться и ерзать на стуле

Моди фактически указал Путину, что именно его агрессия привела к гибели детей в Украине

сегодня, 15:07 comments3057
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заставил диктатора Владимира Путина сердиться и ерзать на стуле, потому что кто-то в его присутствии говорил правду, хоть и закамуфлированную восточными лестями, отметила журналист Татьяна Высоцкая.

Что такого сказал Моди Путину, что заставил его злиться и ерзать на стуле

Моди и Путин

В частности, Моди поздравил "дорогого друга" с блестящей победой на президентских выборах, порадовался их 17-й встрече за последние 10 лет, и вдруг начал говорить такое, что в присутствии Путина, ему в лицо никто говорить не решается.

Нарендра Моди сказал, что очень рад вчерашнему разговору в личной резиденции Путина, длившейся пять часов "в домашней обстановке". В частности – разговоре по Украине, который состоялся в открытом ключе, и стороны "с уважением относились к мнению друг друга и спокойно разговаривали".

И тут, говорит Высоцкая, началось то, что заставило Путина разозлиться, что было видно по выражению его лица и выразительным гримасам.

"Любой человек, когда умирают люди, особенно когда умирают ни в чем не виновные дети, чувствует боль, даже сердце взрывается", — отметил Моди.

По словам Высоцкой, это – явная отсылка на вчерашний обстрел "Охматдета". Она добавила, что после этих слов Путин изменился в лице.

"Как ваш друг, я всегда говорил: мир обязателен! – продолжал Моди. – Война не есть решение... Бомбы и ракеты не могут обеспечить мир!"

Кроме того, Моди сказал, что вчера он с Путиным пришел к согласию, что надо "любым образом установить мир", и что теперь Индия "надеется на будущее" и готова помогать в этом процессе.

"Видно было, что Путин при этом чувствовал себя некомфортно, потому что ему фактически в глаза забросили агрессивные действия против Украины с его стороны. Его лицо говорило все, без слов. После этого журналистов попросили выйти", — добавила Высоцкая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему на самом деле Моди уехал на встречу с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ukrainews/posts/pfbid035XvjxTzKsrFeNkxXGCxi4pL8tJHt67uL2z7XoVMF9RCBCwmYTpmFuiLZRj7eChezl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости