Что такого сказал Моди Путину, что заставил его злиться и ерзать на стуле

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заставил диктатора Владимира Путина сердиться и ерзать на стуле, потому что кто-то в его присутствии говорил правду, хоть и закамуфлированную восточными лестями, отметила журналист Татьяна Высоцкая.

Моди и Путин

В частности, Моди поздравил "дорогого друга" с блестящей победой на президентских выборах, порадовался их 17-й встрече за последние 10 лет, и вдруг начал говорить такое, что в присутствии Путина, ему в лицо никто говорить не решается.

Нарендра Моди сказал, что очень рад вчерашнему разговору в личной резиденции Путина, длившейся пять часов "в домашней обстановке". В частности – разговоре по Украине, который состоялся в открытом ключе, и стороны "с уважением относились к мнению друг друга и спокойно разговаривали".

И тут, говорит Высоцкая, началось то, что заставило Путина разозлиться, что было видно по выражению его лица и выразительным гримасам.

"Любой человек, когда умирают люди, особенно когда умирают ни в чем не виновные дети, чувствует боль, даже сердце взрывается", — отметил Моди.

По словам Высоцкой, это – явная отсылка на вчерашний обстрел "Охматдета". Она добавила, что после этих слов Путин изменился в лице.

"Как ваш друг, я всегда говорил: мир обязателен! – продолжал Моди. – Война не есть решение... Бомбы и ракеты не могут обеспечить мир!"

Кроме того, Моди сказал, что вчера он с Путиным пришел к согласию, что надо "любым образом установить мир", и что теперь Индия "надеется на будущее" и готова помогать в этом процессе.

"Видно было, что Путин при этом чувствовал себя некомфортно, потому что ему фактически в глаза забросили агрессивные действия против Украины с его стороны. Его лицо говорило все, без слов. После этого журналистов попросили выйти", — добавила Высоцкая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему на самом деле Моди уехал на встречу с Путиным.



