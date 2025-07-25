Что-то может произойти на границе: раскрыт новый план Путина против Азербайджана

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Страна-агрессор Россия может прибегнуть к использованию этнического фактора в своем противостоянии с Азербайджаном — в частности, привлечь талышей, проживающих как в Дагестане, так и на территории Азербайджана. Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью "Главреду".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По мнению эксперта, в ближайшей перспективе не стоит ожидать прямых военных провокаций, однако ситуация на северной границе между Россией и Азербайджаном требует особого внимания.
Семиволос отметил, что Москва уже имеет опыт попыток расшатывания ситуации в регионе из-за этнических меньшинств и может снова прибегнуть к таким действиям, в частности из-за талышей — этнической группы, представители которой проживают на юге Азербайджана, в Иране и частично в российском Дагестане.
В то же время, по его словам, основной акцент российские власти, вероятно, будут делать на попытках повлиять на азербайджанскую диаспору внутри самой РФ.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Азербайджан обвиняет Россию . Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета AZAL и требует официального признания от Кремля, наказания виновных и компенсаций семьям погибших.Во время выступления на Глобальном медиафоруме в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года и призвал Кремль признать свою ответственность.