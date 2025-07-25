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Что-то может произойти на границе: раскрыт новый план Путина против Азербайджана

В России думают, что давление на азербайджанцев – эффективный инструмент, но это ошибка.

25 июля 2025, 18:22
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Лиля Воробьева

Страна-агрессор Россия может прибегнуть к использованию этнического фактора в своем противостоянии с Азербайджаном — в частности, привлечь талышей, проживающих как в Дагестане, так и на территории Азербайджана. Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью "Главреду".

Что-то может произойти на границе: раскрыт новый план Путина против Азербайджана

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе не стоит ожидать прямых военных провокаций, однако ситуация на северной границе между Россией и Азербайджаном требует особого внимания.

"Не думаю, что будут военные провокации. Но нужно внимательно следить за границей России и Азербайджана на севере", — подчеркнул он.

Семиволос отметил, что Москва уже имеет опыт попыток расшатывания ситуации в регионе из-за этнических меньшинств и может снова прибегнуть к таким действиям, в частности из-за талышей — этнической группы, представители которой проживают на юге Азербайджана, в Иране и частично в российском Дагестане.

"Россияне могут попытаться использовать талышей (Талиши – этническая группа, проживающая на территориях Азербайджана, в Иране, а также частично в Дагестане – России, – ред.) , что они уже пытались предпринимать, или прибегнуть к определенным другим действиям", — предостерег аналитик.

В то же время, по его словам, основной акцент российские власти, вероятно, будут делать на попытках повлиять на азербайджанскую диаспору внутри самой РФ.

"В первую очередь они постараются давить на азербайджанцев в России, чтобы диаспора повлияла на руководство в Баку. Вариант – проигрышный, но инструментарий у россиян неизменен. Они убеждены, что это работает", – отметил Игорь Семиволос.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Азербайджан обвиняет Россию . Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета AZAL и требует официального признания от Кремля, наказания виновных и компенсаций семьям погибших.

Во время выступления на Глобальном медиафоруме в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года и призвал Кремль признать свою ответственность.

Азербайджан утверждает, что самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL был сбит в воздушном пространстве России российскими системами ПВО. В результате инцидента погибли 38 человек. После попадания ракеты самолет пытался совершить аварийную посадку в Казахстане, но разбился недалеко от города Актау.



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Источник: https://glavred.net/interview/chi-budut-provokaciji-na-kordoni-rosiji-ta-azerbaydzhanu-semivolos-pro-gostru-krizu-mizh-krajinami-10684028.html
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