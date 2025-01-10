Что тогда: Путин уже готовится на случай, если с Трампом договориться не получится

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Лиля Воробьева
Путину готовят новый доклад о необходимости мобилизации, если встреча с Трампом ничего не даст. Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники в Кремле.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что сразу несколько источников подтвердили, что в Кремле готовят общий доклад, который Валерий Герасимов должен представить Путину не позднее 20 января. Якобы "в ней будут предложены реалистичные цифры и сроки привлечения граждан на военную службу. Также будут проработаны доводы в пользу мобилизации".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что начал подготовку к встрече с Путиным . Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил о готовящейся встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом будущий глава Белого дома не уточнил конкретную дату проведения переговоров.
Отмечается, что во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.
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