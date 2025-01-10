Что тогда: Путин уже готовится на случай, если с Трампом договориться не получится

Путину готовят новый доклад о необходимости мобилизации, если встреча с Трампом ничего не даст. Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники в Кремле.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"На фоне разговоров о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом участились слухи о новой волне мобилизации в России. Нет, это не хайп и не манипуляция. Расписание простое: а если договориться с Трампом не получится? Что тогда",- пишут россияне.

В сообщении говорится, что сразу несколько источников подтвердили, что в Кремле готовят общий доклад, который Валерий Герасимов должен представить Путину не позднее 20 января. Якобы "в ней будут предложены реалистичные цифры и сроки привлечения граждан на военную службу. Также будут проработаны доводы в пользу мобилизации".

"Не секрет, что многие во власти выступают против. В частности, отдельные представители политблока Кремля и экономический блок правительства (но не весь). Безусловно, на фоне новой волны мобилизации актуализируется вопрос демобилизации граждан, призванных еще в 2022 году", — говорится в сообщении .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что начал подготовку к встрече с Путиным . Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил о готовящейся встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом будущий глава Белого дома не уточнил конкретную дату проведения переговоров.

Отмечается, что во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.



Республиканец не назвал конкретную дату проведения переговоров, но подтвердил, что обсуждается встреча.