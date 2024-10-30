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Что в головах россиян: действительно ли уровень доверия к Путину вырос в разы

В ISW объяснили, почему доверие россиян к Путину возросло, а к местным властям снизилось

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Согласно недавним опросам, доверие россиян к Владимиру Путину возросло, а к местным властям, наоборот, уменьшилось. Причиной тому является вопрос криптомобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Что в головах россиян: действительно ли уровень доверия к Путину вырос в разы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В частности, социологи из независимой российской исследовательской организации "Левада-центр" представили 24 октября результаты месячного опроса, который был проведен в сентябре 2024 года.

Согласно исследованию: 43% респондентов доверяют органам местного самоуправления; 69% российским военным; 80% российскому диктатору Владимиру Путину.

Аналогичный опрос "Левада-центра" в сентябре 2023 года показал, что: 45% доверяют органам местного самоуправления; 72% российским военным; 76% Путину.

Отмечается, данные этих опросов указывают на то, что Владимир Путин продолжает полагаться на усилия по криптомобилизации на уровне местных органов власти. Таким образом, он отвлекает недовольство относительно российской практики мобилизации от себя и федерального правительства, переложив негативное отношение на местных чиновников. При этом, диктатор избегает необходимости объявлять всеобщую мобилизацию.

Кроме того, небольшое снижение доверия к местным чиновникам и рост доверия к Путину являются показателями того, что попытки российского диктатора отвлечь недовольство от себя и сделать чиновников низшего звена "козлами отпущения" из-за проблем, связанных с Украиной, могут сработать.

"ISW продолжает оценивать, что Путин продолжит давать указания местным органам власти поддерживать усилия по криптомобилизации до тех пор, пока не потребуются усилия по мобилизации на федеральном уровне для достижения оперативных потребностей в Украине", — резюмировали аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-29-2024
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