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Что ждет Россию после терактов в Подмосковье: СМИ назвали три сценария

Аналитики The Times считают, что теракт в России показывает слабость Путина

сегодня, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" продемонстрировал шаткость позиции российского диктатора Владимира Путина, а также неготовность аппарата безопасности России к соответствующим вызовам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Что ждет Россию после терактов в Подмосковье: СМИ назвали три сценария

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, события демонстрируют то, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в России. В публикации отмечается, что война на территории Украины лишила его узкого видения, а россияне, которые представляли доверенного лидера, теперь боятся за собственное будущее.

Аналитики "The Times" описали три возможных сценария последствий теракта в России.

Первый сценарий: Россия может продемонстрировать теракт, как операцию под чужим флагом, чтобы разжечь общественный гнев против Украины и узаконить всеобщую мобилизацию.

Второй сценарий: Путин может использовать теракт как способ заморозить войну против Украины и сосредоточиться на войне против терроризма.

Третий сценарий: диктатор уже потерял контроль и позволил взять верх внутренним распрям.

"Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемым и проигнорированным. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чувствуют его слабость... Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", — отмечает The Times.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/moscow-attack-shows-putins-grip-is-slipping-x0ccwg6st
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