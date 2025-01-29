Что звучало за словами Путина о скором окончании войны

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине могла бы быстро закончиться в течение двух месяцев, если Запад перестанет оказывать помощь. Также глава Кремля обвинил международных партнеров в затягивании войны. Заявления Путина прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отмечает, что Владимир Путин в очередной раз показал нежелание идти на переговоры для окончания войны.
Глава ЦПД указывает, что Путина можно заставить закончить войну и для этого необходимо ослабить экономку России. По его словам, энергетика это главный инструмент Кремля для финансирования войны.
Владимир Зеленский также отреагировал на заявления российского диктатора. По его словам, "Путин снова подтвердил, что он боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну". Зеленский считает, что Путин использует "цинические уловки", чтобы сделать войну бесконечной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух условиях во время переговоров, за которые россияне будут сражаться до конца.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ пригрозили ядерной войной из-за возможности ликвидации Путина.
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