Что звучало за словами Путина о скором окончании войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине могла бы быстро закончиться в течение двух месяцев, если Запад перестанет оказывать помощь. Также глава Кремля обвинил международных партнеров в затягивании войны. Заявления Путина прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что Владимир Путин в очередной раз показал нежелание идти на переговоры для окончания войны.

"Путин снова на публику демонстрирует, что хочет воевать дальше. Он так себя ведет, потому что имеет ресурс на войну в течение 2025 года", — указывает Коваленко.

Глава ЦПД указывает, что Путина можно заставить закончить войну и для этого необходимо ослабить экономку России. По его словам, энергетика это главный инструмент Кремля для финансирования войны.

"Нужны экономические удары по России, по их способности продавать энергоресурсы, по ценам на эти ресурсы, а также закручивание гаек как Западом так и лидерами Глобального Юга", — отмечает Коваленко и добавляет, что неизвестные дроны продолжат наносить удары по нефтяным объектам РФ.

Владимир Зеленский также отреагировал на заявления российского диктатора. По его словам, "Путин снова подтвердил, что он боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну". Зеленский считает, что Путин использует "цинические уловки", чтобы сделать войну бесконечной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух условиях во время переговоров, за которые россияне будут сражаться до конца.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ пригрозили ядерной войной из-за возможности ликвидации Путина.



