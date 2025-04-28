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Кравцев Сергей
Решение о "перемирии" на День Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение Путина о "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
Вячеслав Володин. Фото из открытых источников
Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.
Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин объявил о трехдневном "перемирии" по случаю Дня победы.
Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая.
Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы.
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Соглашается с этим мнением военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, перемирие Путину нужно, чтобы Роберт Фицо, Виктор Орбан и другие его поклонники спокойно приехали на парад и "станцировали на костях" убитых украинских детей.
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