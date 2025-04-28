Цинизм не знает пределов: Володин объяснил, почему Путин решился на новое «перемирие»

Решение о "перемирии" на День Победы должно напомнить о том, что русские и украинцы являются одним народом. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение Путина о "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин объявил о трехдневном "перемирии" по случаю Дня победы.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. В этот период останавливаются все боевые действия", — говорится в заявлении.

Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая.

Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы.

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"Зачем это ему? Ответ очевиден. Таким образом, он хочет обезопасить юбилейный праздник от украинских атак мести. Элементарная разводка", – пишет социолог Игорь Эйдман в Фейсбуке.

Соглашается с этим мнением военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, перемирие Путину нужно, чтобы Роберт Фицо, Виктор Орбан и другие его поклонники спокойно приехали на парад и "станцировали на костях" убитых украинских детей.



