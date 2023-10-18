Цинизм зашкаливает: Медведев отреагировал на ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа

Бывший российский президент отреагировал на ракетный удар по баптистской больнице аль-Ахли Араб в секторе Газа, где сообщают о "сотнях" погибших. Медведев назвал удар по больнице "военным преступлением", забыв о преступлениях российских оккупантов против гражданского населения в Украине и обвинил во всем США. Новое циничное заявление он опубликовал в своем телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев цинично принялся комментировать удар по больнице в Секторе Газы, как будто Россия — мирная страна, уважающая международное право, не захватывающая чужие территории и не убивающая гражданских жителей, не обстреливая мирные города в Украине.

Уже традиционно во всем он обвинил США.

"Ужасный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо говорит о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Газе погибли полтысячи человек. В секторе Газа от удара по больнице погибли от 500 до 1200 человек. ХАМАС обвинил в этом ударе авиацию ЦАХАЛа, Израиль предположил, что на медицинское учреждение могла упасть ракета джихадистов. Впоследствии армия Израиля заявила, что ответственность за удар по больнице несет группировка "Исламский джихад".

После трагедии президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам смертоносного удара.

Из-за удара Иордании, Ливана, Турции, Египта, Барселоны вспыхнули стычки с полицией. На улицы выходят люди и пытаются штурмовать посольства Израиль и США.

Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН по удару по больнице в секторе Газа. Ряд политиков и организаций выступили с резкой критикой в сторону Израиля.