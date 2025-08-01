Согласно спутниковым снимкам, полученным изданием The Telegraph , дальневосточная база атомных подлодок России, вероятно, пострадала от цунами, прокатившегося вдоль тихоокеанского побережья страны в среду.

Цунами от землетрясения на Камчатке повредило базу российских атомных лодок

Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, обрушились на базу Рыбачий на Камчатке, где расположено большинство атомных подлодок Тихоокеанского флота России.

Снимки, сделанные спутником Umbra Space в четверг утром, показали, что часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что, вероятно, свидетельствует о том, что он оторвался от своих швартовых.

Похоже, что подлодка не была пришвартована рядом в момент удара, и эксперты утверждают, что повреждение самой конструкции будет иметь небольшое военное значение.

Однако возникли вопросы относительно того, нанесло ли цунами дальнейший ущерб базе, которая, как считается, пострадала в течение 15 минут после землетрясения.

Атомные подлодки, расположенные там, включая более новые корабли класса "Борей" и "Дельты" советской эпохи, находятся ближе всего к США, кроме тех, что находятся на передовом развертывании.

Рыбачий расположен в Авачинской бухте, примерно в 75 милях к западу от эпицентра землетрясения. Также в бухте находятся военно-морская база Петропавловск-Камчатский и отдельные ракетные грузовые и судостроительные постройки.

На видеозаписях, сделанных из других мест на восточном побережье России, видны волны высотой до пяти метров, затапливающие берег.

Значительные повреждения можно увидеть в порту Северо-Курильска, который примерно вдвое дальше эпицентра землетрясения, чем Авачинская бухта.

На спутниковых снимках, сделанных 17 июля, видна подлодка, пришвартованная у пирса, которая сейчас, похоже, повреждена. На обоих снимках надводный корабль пришвартован на западной стороне пирса.

Доктор Сидхард Каушал, научный сотрудник Королевского объединенного института служб (Rusi), заявил, что никаких признаков повреждения подводного флота не обнаружено.

"Похоже, что это был надводный корабль, пришвартованный у пирса, а не подлодка, стоящая внимания", – сказал он.

"Я не уверен, что мы можем утверждать нечто большее, чем повреждение пирса, [что], я подозреваю, вряд ли сильно изменит темп активности [возле базы]".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла на Камчатке повлекло за собой активизацию вулкана Ключевская Сопка, одного из самых опасных стратовулканов Евразии. В последний раз вулкан Ключевская Сопка извергался два года назад.