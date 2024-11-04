Да-да, мы ее зачистим: Путин самоуверенно высказался о боях в Курской области

Кремлевский диктатор Владимир Путин самоуверенно заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских военных. После этого, заявил Путин, эти территории будут нуждаться в работе волонтеров.

Владимир Путин

"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", — обратился кремлевский диктатор к активистам военно-патриотического цента "Вымпел" из Курской области.

В частности, слушатель центра 16-летний Илья рассказал Путину, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими РФ "куется победа".

"Да-да, да мы зачистим эту территорию", — повторил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что украинские и российские силы незначительно продвинулись северо-западнее Суджи на фоне продолжения боевых действий на украинском выступе в Курской области. Как сообщает ISW , геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись в лесистой местности на севере Погребков (к северо-западу от Суджи), а российские силы незначительно продвинулись на юг вдоль улицы Новоселовка в другом районе северных Погребков.

Представитель Северного оперативного командования ВСУ Вадим Мысник 2 ноября заявил, что российские войска сосредоточили значительное количество личного состава и техники в Курской области, но отметил, что российские войска все еще возлагаются на пехоту для продвижения в этом районе. Кроме того, он добавил, что благоприятные погодные условия все еще позволяют российским войскам использовать технику в Курской области и российские войска проводят пехотные атаки каждые 10-15 минут на некоторых участках основного украинского выступления.



