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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин самоуверенно заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских военных. После этого, заявил Путин, эти территории будут нуждаться в работе волонтеров.
Владимир Путин
В частности, слушатель центра 16-летний Илья рассказал Путину, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими РФ "куется победа".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что украинские и российские силы незначительно продвинулись северо-западнее Суджи на фоне продолжения боевых действий на украинском выступе в Курской области. Как сообщает ISW , геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись в лесистой местности на севере Погребков (к северо-западу от Суджи), а российские силы незначительно продвинулись на юг вдоль улицы Новоселовка в другом районе северных Погребков.
Представитель Северного оперативного командования ВСУ Вадим Мысник 2 ноября заявил, что российские войска сосредоточили значительное количество личного состава и техники в Курской области, но отметил, что российские войска все еще возлагаются на пехоту для продвижения в этом районе. Кроме того, он добавил, что благоприятные погодные условия все еще позволяют российским войскам использовать технику в Курской области и российские войска проводят пехотные атаки каждые 10-15 минут на некоторых участках основного украинского выступления.
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