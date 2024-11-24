Даешь еще больше россиян: какой запрет выдал Путин

Российский диктатор Владимир Путин подписал законы о запрете "пропаганды" чайлдфри (отказа от деторождения) и о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена "смена пола". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первый подписанный Путиным закон добавляет понятие "отказ от деторождения" в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях под названием "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола"). Эта статья предусматривает штрафы от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 400 до 800 тысяч рублей для должностных лиц и от двух до пяти миллионов для юридических лиц.

При этом в законе есть примечание о том, что распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия, связанном с отказом от деторождения, не будет считаться административным нарушением.

Второй документ вносит изменения сразу в шесть федеральных законов и предполагает, что информацию, которая "пропагандирует" отказ от деторождения, запретят использовать в фильмах, рекламе, СМИ и интернете.

Третий подписанный Владимиром Путиным закон вносит изменения в Семейный кодекс, добавляя в одну из его статей примечание о том, что не могут быть усыновителями лица, живущие в странах, где разрешена "смена пола".

25 сентября в Госдуму внесли два законопроекта о запрете пропаганды "отказа от деторождения". 12 ноября Госдума приняла оба документа во втором и третьем чтениях. Авторы законопроекта поясняли, что распространение в обществе идеологии бездетности "ведет к деградации общественных институтов" и называли его "одной из угроз традиционным ценностям".

Закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена "смена пола", был внесен в Госдуму в июле 2024 года и принят 12 ноября. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на то, чтобы "исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ".

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