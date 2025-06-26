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Дал безумный совет: Медведев отреагировал на создание трибунала против РФ

Медведев продолжает делать новые безумные заявления

26 июня 2025, 22:06 comments1735
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Лиля Воробьева

После того, как против РФ создали трибунал Совета Европы, все кремлевские пропагандисты не упускают возможности сделать свои безумные заявления. Новым неадекватным заявлением отметился главный клоун Кремля Дмитрий Медведев, посоветовавший "трибуналу" Совета Европы и Киева посадить Зеленского или Байдена.

Дал безумный совет: Медведев отреагировал на создание трибунала против РФ

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Такое заявление он сделал, комментируя эту новость для российских пропагандистов.

Однако буквально перед ним главный комментатор Лаврова — Мария Захарова заявила о "враждебном демарше против РФ".

"Москва рассмотрит присоединение третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш против РФ",- сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава МИД Украины Андрей Сибига назвал историческим днем подписания Соглашение о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и его сообщники должны понять, что их ждет правосудие.

Андрей Сибига на платформе X опубликовал заявление о создании Специального трибунала, занимающегося российскими преступлениями на войне в Украине.

"Только что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Это исторический момент не только для Украины, но и для мировой справедливости", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что война России против Украины стала самым большим международным нарушением на европейском континенте со времен Второй мировой войны. По словам Сибиги, впервые за многие годы был создан Специальный трибунал, который будет заниматься преступлениями агрессии. Глава МИД отметил, что правосудие будет ждать Путина и тех, кто помогает российскому диктатору совершать преступления против Украины.



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Источник: https://t.me/tass_agency/322667
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