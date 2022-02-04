Данилов указал на особенность в поведении Путина в последнее время (ВИДЕО)

В эфире ток-шоу "Право на власть" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что российский президент Владимир Путин выглядит очень нервным. Такое поведение главы Кремля в СНБО связывают с событиями, происходящими вокруг него в последнее время.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

"Мы видим сегодня крайне нервного Путина. Происходит очень много событий и человек очень нервничает касаемо многих вопросов", — заявил Данилов.

Дело в том, поясняет секретарь СНБО, когда Путин говорит, что вопрос по поводу оккупированного Крыма решен — для нас (украинской стороны — ред.) вопрос Крыма не решен. Это наша земля и государство спокойно и взвешенно будет делать все необходимое, чтобы оккупированные территории, как полуостров, так и территории Донецкой и Луганской областей, "вернулись домой". Чиновник заверил, что это обязательно будет сделано.





Отметим, что во время эфира телепрограммы "Право на власть" секретарь СНБО также прокомментировал возможность вернуть Крым военным путем. Так, политик отметил, что те обстоятельства, которые сейчас складываются в нашей стране и на мировой арене, не позволяют рассматривать военный сценарий возвращения оккупированных территорий. Поскольку если пойти силой, жертв среди мирного населения, которые проживают там, не удастся избежать. Украина как ответственное государство не может реализовать подобный сценарий.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал украинского-российские отношения и завил, что стратегия запугивания, которую использует Россия, не работает. Глава украинского МИД высказал мнение, что РФ " проиграла этот раунд".









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