logo

BTC/USD

37937.95

ETH/USD

2835.25

LTC/USD

112.61

USD/UAH

28.40

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Данилов указал на особенность в поведении Путина в последнее время (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов указал на особенность в поведении Путина в последнее время (ВИДЕО)

Секретарь СНБО отметил, что президент РФ выглядит крайне нервным

сегодня, 12:06
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В эфире ток-шоу "Право на власть" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что российский президент Владимир Путин выглядит очень нервным. Такое поведение главы Кремля в СНБО связывают с событиями, происходящими вокруг него в последнее время. 

Данилов указал на особенность в поведении Путина в последнее время (ВИДЕО)

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

"Мы видим сегодня крайне нервного Путина. Происходит очень много событий и человек очень нервничает касаемо многих вопросов", — заявил Данилов. 

Дело в том, поясняет секретарь СНБО, когда Путин говорит, что вопрос по поводу оккупированного Крыма решен — для нас (украинской стороны — ред.) вопрос Крыма не решен. Это наша земля и государство спокойно и взвешенно будет делать все необходимое, чтобы оккупированные территории, как полуостров, так и территории Донецкой и Луганской областей, "вернулись домой". Чиновник заверил, что это обязательно будет сделано. 


Отметим, что во время эфира телепрограммы "Право на власть" секретарь СНБО также прокомментировал возможность вернуть Крым военным путем. Так, политик отметил, что те обстоятельства, которые сейчас складываются в нашей стране и на мировой арене, не позволяют рассматривать военный сценарий возвращения оккупированных территорий. Поскольку если пойти силой, жертв среди мирного населения, которые проживают там, не удастся избежать. Украина как ответственное государство не может реализовать подобный сценарий. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал украинского-российские отношения и завил, что стратегия запугивания, которую использует Россия, не работает. Глава украинского МИД высказал мнение, что РФ " проиграла этот раунд".




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!