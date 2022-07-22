Давление усиливается: что попало в новый санкционный пакет ЕС – рухнет ли теперь экономика РФ

Евросоюз утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото из РФ, бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", санкции против еще 50 физических и юридических лиц (включая мэра Москвы Сергея Собянина, псевдомэрами Мариуполя и Херсона, артистов-путинистов Владимира Машкова и Сергея Безрукова). Как расцениваете этот пакет и вообще влияние санкций на страну-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции будут бить на не уничтожение, а на истощение российской экономики – в этом их цель

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что любое движение в направлении увеличения санцкционного давления на страну-агрессора, даже такое незначительное, однозначно является позитивным.

"Это не седьмой пакет, а шестой с половиной пакет санкций. То же ведение эмбарго на российское золото де-факто существует с того момента, когда были заморожены валютные резервы центробанка России ("Сбербанк"). Что резко ограничило депонирование российского золота в европейских и британских банках. Так что, по сути дела, россияне не поставляют золото на европейский рынок уже достаточно давно. Это касается и ювелирных изделий, – отмечает эксперт. – Можно сказать, что ЕС сейчас юридически подтвердил то, что уже существует на сегодняшний момент. К тому же, европейцы немного отошли от прошлых санкций. К примеру, открыли возможность проведения операций с продуктами питания и химудобрениями".

По мнению Олега Пендзина, санкции, безусловно, давят на РФ.

"Но надо понимать, что коллапса там не будет, голода тоже не будет. Возможности российской экономики, как любой страны с огромными материально-техническими ресурсами, достаточно велики. Но технологическое усыхание и отсталость будут активно накапливаться, как и рост безработицы, ухудшение уровня жизни народа. Как и невозможность производить в больших объемах инновационную военную технику (это уже есть), – поясняет эксперт. – Санкции будут бить на, скажем так, не уничтожение, а истощение российской экономики. В этом их цель. А прекратить войну санкциями нельзя. Это можно исключительно силами и возможностями ВСУ".

Данный пакет санкций точно нельзя назвать переломным или прорывным

Директор Украинского института политики Руслан Бортник не сомневается, что введенные "золотые ограничения" будут ощутимы для России.

"Потенциально страна-агрессор может потерять от 3 до 15 млрд долларов, – уверяет он. – По итогам прошлого года через Британию, через страны ЕС, Россия экспортировала 266 тонн золота на сумму 15,4 млрд. Очевидно, что теперь этот экспорт будет серьезно ограничен. Но мы пока не знаем – насколько. Ведь ключевыми потребителями российского золота остаются многие страны Ближнего Востока, Азии. К тому же, речь лишь о частичном эмбарго на золото. Они касаются порошка, полуфабрикатов, золотых монет, отходов и лома".

Персональные санкции и санкции против отдельных организаций, конечно, тоже важны, уверен Руслан Бортник. Но подчеркивает, что данный пакет санкций точно нельзя назвать переломным или прорывным.

"Конечно, важен сам факт запуска нового пакета санкций. Особенно на фоне послабления некоторых, ранее введенных ограничений (речь об экспорте продовольствия, удобрений, титана, о части банковской системы, о решении вопроса с транзитом в Калининград). Однако данный пакет – больше символический. Показывающий, что Европа не отказывается от санкционного давления на страну-агрессора. Но ищет более эффективные механизмы, адаптируя санкции в отношении РФ, стараясь сделать их более болезненными для нее и менее ощутимыми для себя", – резюмирует Руслан Бортник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин думает над двумя путями аннексии в Украине: эксперты рассказали, чего на самом деле боится Кремль.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!