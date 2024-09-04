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Де Путин ищет учителей для секретных сыновей: появилось новое расследование

Учителя тайных сыновей Путина получают 7700€ в месяц и путешествуют с ними по стране

сегодня, 21:50
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Лиля Воробьева

Согласно расследованию центра "Досье", у президента России Владимира Путина есть двое несовершеннолетних сыновей, рожденных от Алины Кабаевой, бывшей гимнастки. Речь идет об Иване, появившемся на свет в 2015 году в Швейцарии, и Владимире, который родился в 2019 году в Москве.

Де Путин ищет учителей для секретных сыновей: появилось новое расследование

Пишут Алина Кабаева является матерью детей диктатора РФ Владимира Путина (фото из открытых источников)

Поиск учителей для детей поручен специальным менеджерам, предпочитающим иностранцы из стран, считающихся дружественными в Россию. В расследовании говорится, что объявления о вакансиях могут быть доступны в открытом доступе на таких платформах, как English Nanny. Например, в начале 2024 года искали учителя английского языка для двух мальчиков в возрасте четырех и восьми лет. Объявление содержало привлекательные условия: заработная плата в размере 7700 евро в месяц и работа на 60 часов в неделю. Требования включают не только обучение языкам, но и сопровождение в поездках. Важным аспектом объявления является то, что семья проживает в изоляции и кандидатам обязано не покидать территорию резиденции.

Одним из главных требований к кандидатам является наличие паспорта ЮАР, а также обязательное прохождение медицинских тестов в течение первых двух недель работы. Из-за сложностей во взаимодействии с семьей, текучесть кадров достаточно высока, что усложняет подбор новых учителей. В этой связи поиск специалистов сейчас ведется среди англоязычных стран, включая ЮАР, которая считается одним из дружественных к России государств.

Де Путин ищет учителей для секретных сыновей: появилось новое расследование - фото 2

Основные этапы отбора включают собеседование по видеосвязи с помощниками семьи, после чего кандидаты проходят тщательное медицинское освидетельствование и двухнедельный карантин. Этот период может проходить на курорте в Ленинградской области или непосредственно в резиденциях Путина на Валдае или Сочи.

Ранее информацию о существовании сыновей Путина подтвердил один из работников его резиденции. Собеседник расследователей также поделился деталями о жизни детей президента, подтвердив, что старший сын Иван родился в Швейцарии, а младший Владимир – в Москве, о чем также писала швейцарская газета Sonntags Zeitung.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что старая-новая пассия Путина разгневала россиян



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Источник: https://dossier.center/succession/
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