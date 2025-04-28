Дела очень плохие: что скрывает Путин и почему согласился на переговоры

В Кремле неожиданно объявили о готовности к переговорам с Украиной о прекращении войны без предварительных требований. Такое заявление выглядит достаточно необычным, поскольку ранее подобного Кремль не демонстрировал. Это может свидетельствовать об определенных сдвигах внутри России, считает политолог Иван Усс.

Владимир Путин

По его словам, политически Россия вряд ли стремится к переговорам, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин и дальше намерен выиграть войну. Однако из-за усугубления экономических проблем риторика Москвы меняется. Финансовые трудности страны-агрессорки становятся все более очевидными, подчеркнул эксперт.

Усс отметил, что еще в 2024 году Центральный банк России предупреждал, что уже в течение 2025 года может произойти "обнуление" фонда национального благосостояния.

"Получается так, что экономика может остановиться и будет то, что было с развалившимся советским союзом", — отметил эксперт.

Правда в том, подчеркивает он, что из-за огромных расходов на войну российские элиты понесут значительные финансовые потери, что вызывает среди них недовольство. Хотя официально они декларируют лояльность Кремлю, на самом деле многие представители элит начали вести переговоры с другими международными лидерами.

Например, между Москвой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым возник конфликт. Известно, что Кадыров пытается наладить связи с монархиями Ближнего Востока в обход Кремля.

"Это раздражает Москву. Кадыров довольно известная личность, поэтому мы о нем знаем, а о скольких нам еще неизвестно? Есть много других русских элит, тихо ведущих подобные переговоры. Это, безусловно, волнует Россию", — отметил Усс.

По его словам, именно внутреннее напряжение и экономический кризис заставили Путина заговорить о возможности переговоров с Украиной без предварительных условий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров сообщил, когда РФ может прекратить боевые действия в Украине.



