Дела совсем плохие: появились новые подробности о болезни пропагандистки Симоньян

Российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и из-за этого может покинуть пост главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

7 сентября Симоньян, известная откровенной поддержкой войны против Украины и призывами к уничтожению украинцев, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание. Она уточнила, что впереди операция, указав на левую часть груди.

"Я решила, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция — вот здесь, под этим орденом", — сказала Симоньян.

Хотя 45-летняя Симоньян не назвала диагноза, источник The Moscow Times, связанный с медиарынком, подтвердил, что речь идет именно о раке и серьезных проблемах со здоровьем. Сейчас решается вопрос ее дальнейшей работы в Russia Today, включая возможность ухода с руководящей должности.

Также известно, что ее муж, режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян уже девять месяцев находится в коме без признаков улучшения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти, и врачи не исключают возможности летального исхода. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Царьград".

Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. Согласно информации, предоставленной радиоведущим Никитой Небылицким, с тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое.