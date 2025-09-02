Делает "мягкие" заявления по Украине: как Путин заиграет с Трампом

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае российский диктатор Владимир Путин сделал новые заявления по Украине, риторика которых оказалась необычно мягкой для него. Как отмечает Sky News, в Европе эти слова будут восприняты скептически, однако именно эта аудитория не была главной для кремлевского руководителя.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский корреспондент издания Айвор Беннетт проанализировал выступление Путина и объяснил, на кого он был направлен. По его словам, диктатор пытался создать впечатление, что Россия якобы стремится к миру, тогда как Украина выступает стороной, которая препятствует, и все это в восприятии президента США Дональда Трампа.

По мнению эксперта, задачей этой речи могла быть попытка снизить давление Вашингтона на Москву и перевести его в сторону Киева. Это даст Путину больше возможностей получить уступки во время потенциальных мирных переговоров с Украиной.

"Я думаю, что все это было элементом попытки главы Кремля ухаживать за президентом США, чтобы удержать его благосклонность и избежать санкций", — подчеркнул Беннетт.

В материале напомнили, что во время саммита ШОС Путин заявил, что Россия "никогда не выступала против" вступления Украины в Европейский Союз. Он также выразил готовность к сотрудничеству с США и даже Украиной в сфере обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, российский диктатор допустил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины можно найти консенсус. В то же время Беннетт подчеркнул, что после подобных заявлений Москва каждый раз продолжает наносить удары по украинским территориям и срывать переговоры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какими ударами теперь Путин угрожает Украине. Российский диктатор Владимир Путин цинично угрожал Украине атаками по объектам энергетики. Хозяин Кремля называет это ответными ударами. Такое заявление Путин сделал во время его встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Пекине.

Самое интересное, что таким заявлением Путин снова продолжает извращать факты и откровенно врать. Ведь именно Россия с осени 2022 года системно начала обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить украинцев в холод. Ряд объектов энергетики получили существенные повреждения или были разрушены.

