Делегация РФ приезжала в Эр-Рияд принимать капитуляцию: подробности

Российская делегация приезжала в Эр-Рияд не договариваться, а принимать капитуляцию, считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин по-прежнему пытается вести себя так, словно его войска стоят в Киеве.

"Боюсь, что без нового витка военного противостояния и санкционного давления теперь не обойдётся. Европа пообещала Украине 700 млрд. евро, а Трамп готов продать на эти деньги оружие. По истечению какого-то времени — когда Путин потеряет ещё какое-то количество людей, военной техники и ухудшит ситуацию в экономике — может быть появится новый шанс", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обнародовал требования, которые выставили россияне на переговорах с американцами в Эр-Рияде. Среди них — пророссийское правительство в Киеве, официальный отказ Украины (с занесением в нашу Конституцию) от четырех областей и Крыма, радикальное сокращение украинской армии и постоянный контроль ее численности и боевой подготовки российскими офицерами. Помимо этого, говорит Арестович, россияне хотят, чтобы на территории Украины не было никаких иностранных вооруженных сил, никакой кооперации с иностранными военными специалистами, войсками, ВПК.

Как результат, отмечает Арестович, американцы якобы послали россиян с такими требованиями.

Впрочем, американский президент Дональд Трамп заявил, что он доволен переговорами, и раскритиковал Украину, в том числе и президента Владимира Зеленского, которому якобы доверяет всего лишь четыре процента украинцев. Именно поэтому Трамп, как и Путин, хочет, чтобы во время войны в Украине прошли выборы.



