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Делегация "Талибана" прибыла на встречу по безопасности в Москве

Талибы в Москве: представители движения «Талибан» прибыли на встречу по безопасности в РФ

сегодня, 18:18
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Недилько Ксения

Делегация представителей движения "Талибан" прибыла в Национальный центр "Россия", где проходит XIII встреча высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, передает корреспондент прокремлевского издания ТАСС.

Делегация "Талибана" прибыла на встречу по безопасности в Москве

Делегация талибов в Москве. Скриншот из видео РосСМИ

В качестве зрителей они участвуют в панельной дискуссии "Трансформация мира: взгляд из России".

Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили ТАСС, что представители нового руководства Афганистана впервые примут участие в этой встрече.

Напомним, что в России в 2024 году исключили радикальное исламистское движение "Талибан" из списка террористических организаций.

Документ позволяет убрать организацию из перечня, если та "прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма". Такое решение должно быть принято судом.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 ноября 2024 г. находился с визитом в Афганистане, власть в котором в 2021 году захватил "Талибан". Фактическая власть, которую не признают во многих странах мира, нарушает права женщин. На встрече с талибами Шойгу заявил, что российское правительство перешло к завершающей стадии исключения движения Талибан из списка запрещенных организаций.

Также портал "Комментарии" писал , что диктатор РФ Владимир Путин ответил в шутку о КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении.

В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушении импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.

"Кто в КГБ работал, я или он? — поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. — Почему криминальные сразу? Финансовые надо вводить, экономические".



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