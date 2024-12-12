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Деньги на войну будут: Индия и Россия заключили историческое нефтяное соглашение

Это произошло накануне планируемого визита Путина

сегодня, 18:41
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российская государственная компания "Роснефть" заключила соглашение с индийской частной нефтеперерабатывающей компанией Reliance о поставках почти 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Это соглашение стало крупнейшим в истории сотрудничества двух стран в сфере энергетики, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Деньги на войну будут: Индия и Россия заключили историческое нефтяное соглашение

Российская нефть (фото из открытых источников)

Отмечается, что десятилетний контракт оценивается примерно в 13 млрд долларов ежегодно по текущим ценам, что составляет 0,5% мировых поставок нефти. Это укрепит энергетическое партнерство между Россией и Индией.

По условиям соглашения, "Роснефть" будет ежемесячно поставлять 20-21 груз на танкерах типа "Афрамакс" (каждый объемом 80-100 тысяч метрических тонн) разных сортов российской нефти и три груза мазута общим весом около 100 тысяч тонн.

Контракт был заключен в преддверии запланированного визита президента России Владимира Путина в Индию. По данным агентства, цены и объемы поставок будут пересматриваться ежегодно, чтобы учитывать изменения на нефтяных рынках.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин собрался навестить своего союзника впервые с начала полномасштабной войны. Российский президент Владимир Путин, по всей вероятности, посетит Индию в следующем году, чтобы встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Об этом сообщил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает CNN-News18. Как заявил Ушаков, между Путиным и Модой существует договоренность проводить встречи на регулярной основе. "Мы получили приглашение от господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", – сказал он. По его словам, предварительные сроки визита будут согласованы в начале 2025 года. Это станет первым визитом Путина в Индию с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/rosneft-reliance-agree-biggest-ever-india-russia-oil-supply-deal-sources-say-2024-12-12/%C2%A0/
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