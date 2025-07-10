В России полицейским платят за каждого завербованного на войну россиянина: какие суммы

В России поощряют полицейских деньгами за каждого задержанного, который согласится подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну против Украины. В некоторых регионах России платят суммы за одного будущего военного РФ в размере нескольких месячных зарплат.

В России полицейским платят за завербованных на войну

По информации российского медиа "Верстка", новый "механизм мобилизации" работает уже по всей стране, хоть и действует неофициально. Согласно обновлениям в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, теперь каждый участковый, оперативник или следователь должен информировать подозреваемых в возрасте от 18 до 65 лет о возможности пойти на войну вместо того, чтобы проходить следствие или попасть за решетку.

Операция проходит до первого допроса. Задержанным рассказывают, что, подписав контракт, они могут избежать суда, получить высокую зарплату, льготы для семьи и бесплатное образование для детей. Если подозреваемый согласен, дело закрывают, а следователь получает премию.

В разных регионах РФ выплаты разные по мобилизованному. Больше всего "денег за мясо" выплачивают в Ленинградской области – 100 тыс. рублей. Далее следует Москва – 50 тыс., Калужская область – с 10 до 60 тыс., Брянская область – 20–30 тыс., Ростовская и Томская области – 10–15 тыс. рублей.

"Сейчас в Питере зарплата следователя 40-60 тыс. рублей. И теперь, если человека отправляешь, вдруг начали по 35 тыс. платить. Фактически, отправив двоих в месяц, следователь получает больше своей зарплаты", – рассказал российский экс-полицейский.

По внутренним данным МВД в июне 2025 года служить предложили 3333 задержанным. Согласились на контракт 392 человека, или чуть менее 12%. Еще 741 задержанный не дал четкого ответа.

Некоторые российские правоохранители используют систему премий в качестве повода для злоупотреблений. В июне в Воронежской области трое оперативников вынуждали задержанного за мелкое хулиганство подписать контракт с армией РФ, применяя избиения и электрошокер. Мужчина не согласился, вышел из отделения и подал жалобу. Несмотря на это, обвинение российским полицейским не предъявлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин разрешил лицам без российского гражданства воевать против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ не может выполнить приказ Путина относительно мобилизации в России.