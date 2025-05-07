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Депутаты Европарламента едут в Москву на 9 мая

В Москве евродепутаты собираются встречаться с членами российской Госдумы

сегодня, 21:59
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Автор:
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Лиля Воробьева

Среди участников торжеств в Москве по случаю 9 мая будет небольшая делегация депутатов Европарламента, включая двух представителей немецкой партии "Альянс Сары Вагенкнехт". Об этом пишет издание Spiegel.

Депутаты Европарламента едут в Москву на 9 мая

9 мая в РФ (фото из открытых источников)

Представляющие эту политическую силу Евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург сообщили, что планируют принять участие в мероприятиях в Москве до 9 мая. Вместе с ними поедут еще три депутата Европарламента — из Чехии, Словакии и Кипра.

В рамках поездки они намерены встретиться с представителями российской Госдумы, а также с другими политическими и культурными деятелями РФ.

Свое участие они объяснили стремлением "остановить дальнейшую эскалацию и рост конфронтации в Европе".

По словам Фирмених и фон дер Шуленбурга, после посещения Москвы они планируют поехать в Киев и уже обращались по этому вопросу в украинское посольство. Рут Фирмених, которая считается одной из ближайших соратниц Сары Вагенкнехт, сотрудничает с ней еще с 2004 года.

Сама Вагенкнехт в комментарии по поводу участия своих однопартийцев в московских мероприятиях заявила, что не видит в этом ничего проблемного.

"Они поедут в Москву, чтобы возложить венок к памятнику неизвестному солдату в честь 80-летия освобождения. Не понимаю, что в этом может быть скандального. Они не планируют участвовать в военном параде или других государственных торжествах", – отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо со скандалами прорывается на парад к Путину . Эстония запретила перелет спецборта Роберта Фицо над своей территорией в Москву на торжества по случаю 80-летия победы. Словацкий премьер обвинил страну в том, что она пытается сорвать его визит в Москву.

"Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — заявил глава словацкого правительства.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wagenknecht-vertraute-reist-zum-tag-des-sieges-nach-moskau-a-ff610e09-72ec-4a70-8a04-3ef4d7d602f2
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