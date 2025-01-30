Депутаты Госдумы выставили требования Конгресса США: подробности

Спикер Госдумы страны-агрессора РФ Вячеслав Володин направил обращение в Конгресс США в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона. Тот утверждает, что бывший президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен якобы обсуждали организацию покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Госдума РФ

"Вячеслав Володин обратился в Конгресс США в связи с информацией о том, что Байден и Блинкен могли обсуждать покушение на Владимира Путина", – говорится в сообщении.

При этом российские депутаты потребовали от американских законодателей тщательного расследования этой информации. В случае ее подтверждения они призывают к "неизбежному наказанию" виновных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что фракции Госдумы РФ единогласно поддержали обращение к ООН и Конгрессу США с требованием расследовать заявления о якобы подготовке покушения на кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны-агрессора. В частности, в заявлении отмечается, что американский журналист Такер Карлсон утверждал, что администрация президента США Джо Байдена обсуждала ликвидацию российского диктатора, а соответствующее предложение якобы высказывал экс-госсекретарь Энтони Блинкен.

Также в парламенте РФ призвали международные организации обратить внимание на этот инцидент и напомнили о недавних нападениях на чиновников. В частности, они упомянули о предупреждении возможного покушения на премьера Венгрии Виктора Орбана, а также о покушениях на главу правительства Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.



