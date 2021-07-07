"Держи прививку": бездомный воткнул шприц в спину москвича

В столице России бездомный воткнул пустой шприц в москвича, потому что тот не дал ему милостыню. Об этом пишет "КП".

Пустой шприц (фото из открытых источников)

Инцидент произошел вечером, когда россиянин возвращался с работы домой. По дороге он зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные с просьбой подать милостыню. Москвич им отказал и пошел дальше.

Расплата за проигнорированную просьбу от толпы просящих деньги не заставила себя долго ждать.

"Тогда получи прививку", — услышал позади себя тот.

Мужчина после этой фразы сразу почувствовал резкую боль в спине. Он самостоятельно добрался рукой до места укола и вытащил пустой шприц. Также он сообщил, что толпа бездомных сразу убежала, спрятавшись во дворах многоэтажек.

Стало известно, что на данный момент, правоохранителям их найти не удалось.

В сообщении говорится, что человек сразу обратился к врачам. В больнице сдал все необходимые анализы на все возможные инфекционные заболевания. В анализах не нашли никакого заражения. Однако медики предупредили мужчину, что отдельные инфекционные заболевания, в частности, ВИЧ, проявляются в организме человека только через шесть месяцев.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве неизвестный расстрелял прохожих из окна. На юго-западе Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна второго этажа многоэтажного дома. Два человека получили ранения в результате стрельбы, один из них — полицейский. Пострадавшие получили медицинскую помощь от "скорой", которая прибыла на место происшествия, их состояние стабильное.





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