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Главная Новости Мир Россия "Держи прививку": бездомный воткнул шприц в спину москвича
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"Держи прививку": бездомный воткнул шприц в спину москвича

Бездомного, который напал на москвича, найти не удалось

сегодня, 18:05
Автор:

Лиля Воробьева

В столице России бездомный воткнул пустой шприц в москвича, потому что тот не дал ему милостыню. Об этом пишет "КП".

"Держи прививку": бездомный воткнул шприц в спину москвича

Пустой шприц (фото из открытых источников)

Инцидент произошел вечером, когда россиянин возвращался с работы домой. По дороге он зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные с просьбой подать милостыню. Москвич им отказал и пошел дальше.

 Расплата  за проигнорированную просьбу от толпы просящих деньги не заставила себя долго ждать.

"Тогда получи прививку", — услышал позади себя тот.

Мужчина после этой фразы сразу почувствовал резкую боль в спине. Он самостоятельно добрался рукой до места укола и вытащил пустой шприц. Также он сообщил, что толпа бездомных сразу убежала, спрятавшись во дворах многоэтажек.

Стало известно, что на данный момент, правоохранителям их найти не удалось.

В сообщении говорится, что человек сразу обратился к врачам. В больнице сдал все необходимые анализы на все возможные инфекционные заболевания. В анализах не нашли никакого заражения. Однако медики предупредили мужчину, что отдельные инфекционные заболевания, в частности, ВИЧ, проявляются в организме человека только через шесть месяцев.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Москве неизвестный расстрелял прохожих из окна. На юго-западе Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна второго этажа многоэтажного дома. Два человека получили ранения в результате стрельбы, один из них — полицейский. Пострадавшие получили медицинскую помощь от "скорой",  которая прибыла на место происшествия, их состояние стабильное.


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Источник: https://www.mk.ru/incident/2021/07/07/bomzh-votknul-shpric-v-moskvicha-derzhi-privivku.html
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