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Дети российской элиты массово едут на "СВО": что происходит

Дети российской элиты после заявлений Путина начали массово ехать на войну против Украины

сегодня, 18:25
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Ткачик Олеся

Дети представителей русской элиты массово едут в зону так называемой "специальной военной операции". Таким образом, они стремятся получить статус ветерана боевых действий. Об этом заявил российский военный Павел Губарев, в 2014 году провозглашенный "народным губернатором" Донбасса. Его слова опубликовал российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Дети российской элиты массово едут на "СВО": что происходит

Оккупанты

По словам Губарева, такое явление стало распространенным после заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, назвавшего участников "СВО" так называемой "новой элитой".

Впрочем, российский военный отмечает, что большинство детей чиновников и бизнесменов служат в тыловых подразделениях, выполняя второстепенные задачи. Через шесть месяцев они возвращаются домой, уже имея статус "ветерана "СВО".

Таким образом, по мнению Губарева, потомки российских чиновников и предпринимателей формально отвечают критериям новой элиты. Он также считает, что подобный подход может вызвать недовольство среди настоящих российских военных, которые действительно рисковали жизнью и проливали кровь на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый план "завершения" войны за 100 дней приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина. При этом эксперт добавил, что на 9 мая он больше рассчитывает на один из тяжелейших массированных ракетных обстрелов Украины, а не на подписание мира.





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