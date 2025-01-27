Дети представителей русской элиты массово едут в зону так называемой "специальной военной операции". Таким образом, они стремятся получить статус ветерана боевых действий. Об этом заявил российский военный Павел Губарев, в 2014 году провозглашенный "народным губернатором" Донбасса. Его слова опубликовал российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Оккупанты

По словам Губарева, такое явление стало распространенным после заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, назвавшего участников "СВО" так называемой "новой элитой".

Впрочем, российский военный отмечает, что большинство детей чиновников и бизнесменов служат в тыловых подразделениях, выполняя второстепенные задачи. Через шесть месяцев они возвращаются домой, уже имея статус "ветерана "СВО".

Таким образом, по мнению Губарева, потомки российских чиновников и предпринимателей формально отвечают критериям новой элиты. Он также считает, что подобный подход может вызвать недовольство среди настоящих российских военных, которые действительно рисковали жизнью и проливали кровь на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый план "завершения" войны за 100 дней приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина. При этом эксперт добавил, что на 9 мая он больше рассчитывает на один из тяжелейших массированных ракетных обстрелов Украины, а не на подписание мира.





