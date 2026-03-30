Действительно ли мы на пороге революции в РФ: что уже происходит

Все, что мы сейчас видим по российским соцсетям, социологическим опросам и даже по официальным заявлениям профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах бухтят на жизнь и власть. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

"Надо сразу сказать: вероятность того, что эта кухонная революция выльется во что-то более серьезное, на этом этапе мизерная. И причина здесь не в рабстве русских, как многие это хотят подать. Главные причины состоят в отсутствии лидера, отсутствии идеи и диком страхове перед всесилием власти. Без решения этих трех вещей никакой революции не будет", – рассказал эксперт.

Он продолжает, в то же время, мы можем констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощутима столь серьезная турбулентность, связанная с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

Денисенко отмечает, что по сути сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И основная суть этого контракта – абсолютная бесправность и первых и вторых. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Потому что власть дает право на зарабатывание денег, и власть должна иметь право эти деньги забирать.

По словам эксперта, показательна здесь встреча Путина с бизнесом и предложением поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что такая просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил пряник посредством нормальных правил по реприватизации. Так вот этого пряника бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно исполняет роль обслуживающего персонала. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можно говорить, что власти приняли решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

"Де-факто, мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько изменение правил игры, вызывающей недовольство населения. И этот транзит правил игры продлится, как минимум, до конца года. В результате мы увидим лайт вариант Северной Кореи. И главные отличия – отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько крепче. И главные его трещины будут проходить по линии: "поиск преемника, несмотря на табуированность этой темы", — отметил политолог.

