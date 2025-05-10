Действительно ли РФ снова готовится ударить "Орешником": стало известно об указе Путина

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор на два дня, 12 и 13 мая, закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр для вероятного запуска баллистических ракет.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Условия о закрытии воздушного пространства могут сигнализировать о вероятном запуске баллистических ракет, пишет издание.
Прежде всего привлекает внимание указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.
Запрет касается всех воздушных судов, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.
Стоит отметить, что аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года, накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.
Читайте также на портале "Комментарии" — посольство США в Украине вечером 9 мая призвало быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара в ближайшие несколько дней.
Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили о том, что якобы выбирают цели для удара ракетой "Орешник" по Киеву. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, у "Орешника" раздельные боевые части, поэтому по каким-то конкретным целям он быть не может в принципе. Разве что, добавляет эксперт, по районам большого города, например Киеву.
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