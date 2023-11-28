Действительно ли Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны: что может сломать планы Путина

Все более очевидным становится то, что путинский режим делает ставку на затягивание войны. Вот только на сколько диктатор рассчитывает затянуть войну и, что может помочь Украине поломать планы врага? В этом непростом вопросе разбиралось издание "Комментарии", изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны, чтобы сломать Украину

Британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что не зря на Западе все чаще делают предупреждения о затяжной войне в Украине и, что Киев сам должен будет решить, когда садиться за стол переговоров с РФ.

"Россия готовится к двум-трем годам, а может даже и к 10-15 годам затяжной войны. Она просто будет продолжать бить по Украине, пока та не сломается", — прогнозирует Глен Грант.

По его словам, россияне рассчитывают на то, что Запад рано или поздно не выдержит и тогда произойдет что-то вроде "корейского сценария". Конфликт заморозят, создадут границу, разделяющую Восточную Украину, или так называемую Новороссию, и Украину.

"Вот чего они стремятся и на что надеются", – полагает эксперт.

По его словам, все говорит о том, что россияне медленно мобилизуются, чтобы не создавать хаос в Москве и Санкт-Петербурге. Но на остальной территории страны идет постоянная мобилизация, улучшается способность доставлять оружие на линию фронта. Оккупанты довольно успешно производят средства радиоэлектронной борьбы, о чем год назад они могли только мечтать. Но Россия приближается к перекрестку, где с одной стороны растет оборонка, а с другой – падает экономика.

Эффективность F-16 зависит от целого ряда показателей

Военно-политический эксперт Александр Коваленко в Telegram-канале заявил, что планы россиян на затяжную войну могут поломать современные западные истребители F-16, но без соответствующего комплекса вооружений они не помогут ВСУ уничтожать врага более эффективно, чем советские МиГ-29.

Коваленко отметил, базовым вооружением F-16 являются ракеты класса "воздух-воздух" малого и среднего радиуса действия, модификации AIM-9. В то же время непонятно, будут ли истребители оснащены модификациями ракет AIM-120 AMRAAM, способными уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км.

"Они позволят бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, которые сбрасывают КАБ в десятках километров от линии боевого столкновения", — отметил эксперт.

Также неизвестно, будут ли в арсенале F-16 тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, в зависимости от модификации с дальностью поражения целей от 100 до 500 км, которые позволят перехватить у россиян инициативу по применению КАБов, отметил эксперт.

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