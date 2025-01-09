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Диалог Путина и Трампа: в Кремле сделали заявление

В Кремле ожидают разговора между Путиным и Трампом после инаугурации избранного президента США.

сегодня, 12:15
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин поддерживает возможность начать диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Диалог Путина и Трампа: в Кремле сделали заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: "Коментарии"

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле рассказал, что в настоящее время Москва не получила никаких предложений от команды Тампа открыть диалог с Путиным. Однако представитель Кремля считает, что переговоры между российским диктатором и будущим президентом США могут состояться после инаугурации последнего, которая запланирована на 20 января.

"По понятным причинам было бы целесообразнее дождаться вступления Дональда Трампа в должность. И если политическая воля к возобновлению контактов на самом высоком уровне сохранится, Путин это будет только приветствовать", – сказал Песков.

Песков добавил, что Путин неоднократно заявлял, что готов к разговору с Трампом. К примеру, в декабре российский диктатор сказал, что не знает, когда состоится его встреча с Трампом, с которым он не говорил более четырех лет. По словам Путина, он не против разговора с Трампом, если тот будет заинтересован в диалоге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер заявил о предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая якобы запланирована на март 2025 года.  

Также "Комментарии" писали о спецпредставителе Трампа Ките Келлоге, который озвучил его позицию по Украине и назвал ошибкой Джо Байдена отказаться от переговоров с Путиным по поводу войны в Украине.



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