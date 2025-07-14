"Диктатор хотел все": стало известно о серьезном фиаско Путина в Украине

Российский диктатор Владимир Путин надеялся, что США без сопротивления согласятся на его амбиции по отношению к Украине. Он ошибочно полагал, что сможет легко влиять на Дональда Трампа. Однако реальность оказалась иной, отметил специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин не учел личностные черты американского президента. Эгоцентризм и уязвимость Трампа стали факторами, сломавшими сценарий Кремля. Кроме того, жесткая позиция Украины и ее союзников в Европе сделала уступки невозможными.

Богданов считает, что Кремль совершил серьезную стратегическую ошибку, переоценив свое влияние на Трампа. Путин рассчитывал, что тот пойдет навстречу и фактически подарит ему Украину. Однако ни одна из сторон — ни Киев, ни Брюссель — не готовы принять такой сценарий, так что даже при желании Трамп не может воплотить ожидания Москвы.

"Путин хотел получить все — победу, Украину, легитимность. Но столкнулся с сопротивлением и неуступчивостью", — пояснил Богданов.

Кроме того, Путину следует завершить войну с выигрышной позицией. Если же этого не произойдет, появятся вопросы: зачем она была и что дальше делать с военными преступниками и разрушенной экономикой РФ.

После неудачного контакта с Трампом Путин решил активизировать дипломатические усилия — в частности организовал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Однако, как отметил политолог Алексей Буряченко, США могут ответить новыми санкциями и поставками оборонного оружия Украине, а не уступками.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп намерен применить свои полномочия в рамках программы PDA, чтобы предоставить Украине безвозмездную военную помощь на сумму 300 миллионов долларов. Такой шаг может стать мощным месседжем для Москвы.