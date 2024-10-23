Диктатор Путин дал Западу чувствительную оплеуху и послал сигнал США

После начала полномасштабного вторжения для Украины вопросом выживания было формирование изоляции РФ в мире и усиление антипутинской коалиции, говорит нардеп Ирина Геращенко. Тогда, по ее словам, против резолюций Генассамблеи ООН по Украине тогда решались голосовать только сама РФ и ее самые отвратительные сателлиты, как Беларусь, Сирия или Северная Корея. Теперь же, отмечает политик, генсек ООН Антониу Гутерриш уезжает в Россию и при этом он не был на саммите мира в Швейцарии.

Владимир Путин

"Это не только о дискредитации и безнравственности ООН и ее руководителя в нынешнем аморфном виде, это и очень тревожный сигнал украинской дипломатии. Какая куча сил и времени инвестировала в работу со странами Глобального Юга. Но ни одна из них не поддержала санкции против РФ, но, видим, сейчас активно легитимизируют военного преступника Путина", — говорит Геращенко.

При этом она отметила, что Россия проводит саммит БРИКС, в который смогла помимо генсека ООН привлечь еще и президентов Китая, Турции, премьера Индии.

Геращенко отметила, что участие в саммите принимают государства с развивающимися экономиками. И это, по ее убеждению, может оказать непосредственное негативное влияние на войну в Украине, ведь РФ борется за новые рынки сбыта и новые поставки товаров двойного пользования для ВПК, которые сможет получать через эти страны. Кроме того, добавила она, это путь для обхода санкций и ослабления их влияния на российскую экономику. Это все может подпитывать агрессию и продолжительность войны.

"Конечно, это чувствительная пощечина коллективному Западу. И сигнал США, которым стоит задуматься о возобновлении глобального лидерства. Потому что из-за нерешительности Запада и усиливается ось зла", — отметила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что не все друзья Путина приехали на саммит БРИКС в Казань.



